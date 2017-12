Dernière étape de la Coupe du monde Longines à Malines

Pas de vacances pour les cavaliers et les chevaux ! Le 26 décembre, ils s’élanceront en effet sur le CSI 5*-W de Malines, dont le Grand Prix de samedi sera support de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles. Neuvième étape du circuit hivernal, l’épreuve mettra en compétition les prétendants à une qualification pour la finale Coupe du monde de l’AccorHotels Arena de Paris dont le coup d’envoi sera donné le 11 avril prochain.

S’il est en tête du circuit et d’ores et déjà qualifié pour la grande finale, Kevin Staut fera tout de même le déplacement en Belgique, et concourra aux côtés de ses compatriotes Simon Delestre, Roger-Yves Bost et Pénélope Leprevost. Si pour cette dernière la route est encore longue pour obtenir le nombre de points suffisant, Simon Delestre et Roger-Yves Bost sont sur de bons rails.

À domicile, quinze Belges s’élanceront devant leur public et compteront notamment sur Niels Bruynseels, Jérôme Guéry, Nicola et Olivier Philippaerts, ou encore Grégory Wathelet. Quatre représentants allemands feront le déplacement et Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum, Patrick Stühlmeyer et Daniel Deusser. Venus en voisins, les Néerlandais seront représentés par Johnny Pals, Harrie Smolders et Leopold van Asten. Issus de la famille Whitaker, une famille mythique du saut d’obstacles mondial venue de Grande-Bretagne, Michael et son neveu William tenteront de récolter des points sur le circuit.

Le coup d’envoi de l’étape de la Coupe du monde sera donné à 15h30 et l’épreuve se déroulera avec une première manche et un barrage.