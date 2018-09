Dernière étape du Longines Global Champions Tour à Rome

Dès demain et jusqu’à dimanche soir, une partie de la planète du saut d’obstacles aura les yeux rivés vers Rome, en Italie, pour la quinzième et dernière étape du Longines Global Tour de l’année. Cette quatrième édition de la fabuleuse escale romaine constituera la dernière occasion pour les cavaliers de se qualifier pour la finale du circuit, prévue pour début novembre, à Doha, au Qatar. Les partants pourront également espérer se qualifier pour le Super Grand Prix de Prague mi-décembre, une nouveauté qui regroupera les vainqueurs de tous les Grands Prix de la saison. L’épreuve phare du concours, le Grand Prix à 1,60m, se tiendra samedi en fin d’après-midi, à 16h.

Pour ce CSI 5* de Rome, et malgré le mythique CSIO 5* de Calgary tenu en parallèle, un sacré plateau sera présent, notamment du fait de la proximité avec la majorité des écuries européennes et des stages de préparation pour les Jeux équestres mondiaux. À commencer par le cavalier en tête du circuit Ben Maher, qui sera accompagné de ses chevaux de tête Explosion W et Winning Good. Le numéro un mondial Harrie Smolders, le vainqueur du Grand Prix 5* de Londres Scott Brash, l’Australienne Edwina Tops-Alexander ou encore le Kaiser allemand Ludger Beerbaum. La Suédoise Evelina Tovek, tenante du titre du Grand Prix, tentera de signer un doublé avec son même Castello.

Côté tricolore, Roger-Yves Bost, Julien Epaillard et Simon Delestre, grands absents des prochains Jeux équestres mondiaux, seront évidemment de la partie ce week-end pour tenter d’en découdre. Le novice Sadri Fegaier montera également dans le CSI 5*, associé à Come to Win 51 et Ivoor van’t Paradijs.