Dernières chances de finale au CSI 5*-W de Bordeaux

Ce week-end, Bordeaux accueillera la treizième et ultime étape de la Coupe du monde Longines de jumping. Elle sera décisive puisque certains cavaliers ont encore besoin de points pour se qualifier pour la finale de Göteborg, et d’autres ayant déjà fait plus de chemin pourraient se trouver menacés. Un véritable bras de fer va donc s’établir entre ces deux groupes de cavaliers et rendre ainsi le point d’orgue du rendez-vous aquitain passionnant !



Il y a deux semaines se courait l’avant-dernière étape de la Coupe du monde Longines à Amsterdam, où Henrik von Eckermann s’était imposé avec sa fantastique Tovek’s Mary Lou. Le Suédois sera présent pour l’étape bordelaise, sans pression particulière par rapport à la finale puisqu’il est certain de pouvoir s’y rendre. D’autres cavaliers attendus à Bordeaux seront dans le même cas qu’Henrik von Eckermann. En effet, Pieter Devos, le tenant du titre de l’étape bordelaise, Daniel Deusser, ou encore, Steve Guerdat sont également certains de participer à la finale ; pourtant, ils ont souhaité venir à Bordeaux afin de s’y préparer au mieux et seront donc de redoutables adversaires.



À l’inverse, plusieurs cavaliers ne sont pas encore qualifiés, soit parce qu’ils ne sont pas encore dans les dix-huit premiers, soit parce qu’ils en font partie mais qu’ils peuvent être menacés leurs poursuivants. Autrement dit, ceux qui ne figurent pas encore parmi les dix-huit premiers devront tout tenter pour se classer à Bordeaux afin de conserver leur ticket pour la finale. La Suédoise Irma Karlsson, le Belge François Mathy Jr., ou encore l’Allemand Ludger Beerbaum seront dans ce cas. Avec une trentaine de points seulement, ils devront soit faire une belle performance ce week-end, soit espérer que ceux qui peuvent les menacer directement au classement ne brillent pas à Bordeaux.

Parmi ceux qu’ils devront particulièrement craindre se trouvent de grands noms de la discipline à l’image de l’Allemand Marcus Ehning, de l’Irlandais Denis Lynch ou encore de l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar. Le premier d’entre eux semble particulièrement en forme et capable de modifier l’ordre établi. Avec une cinquième place lors du Grand Prix CSI 5*-W de Leipzig sur Comme Il Faut 5, le cavalier allemand apparaît comme l’un des favoris légitimes de l’étape bordelaise. Il faut dire que la piste aquitaine lui réussit particulièrement, lui qui y a remporté une pléthore de Grands Prix. S’il ne parvenait à bien figurer samedi soir, la finale de la série pourrait se dérouler sans lui, chose qui n’est pas arrivée depuis 2001 !



Côté français, Kevin Staut et Olivier Robert sont d’ores et déjà assurés de courir la finale. Toutefois, ils auront à cœur de préparer au mieux cette échéance. Olivier Robert sera d’autant plus motivé qu’il court devant son public et qu’il y effectuera les adieux de sa singulière jument Quenelle du Py, samedi après-midi à 15h30. Aucun autre Tricolore ne peut réellement espérer se qualifier, toutefois les tricolores seront présents en nombre avec Nicolas Deseuzes, Julien Epaillard, Philippe Rozier, Félicie Bertrand, Edward Levy, ou encore Pénélope Leprevost.