Derniers préparatifs pour les finales Coupe du monde de Bercy

Alors que dans quatorze jours, l’AccorHotels Arena accueillera des athlètes équins et humains venus des quatre coins de la planète, la presse était invité ce matin à la conférence de lancement des finales de Coupe du mondeSylvie Robert, directrice des évènements équestres pour GL Events, de Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris, chargé de toutes les questions relatives au sport, au tourisme, aux Jeux olympiques et paralympiques, ou encore d’Isabell Werth, numéro un mondiale de dressage et tenante du titre.

Quatre ans après l’édition lyonnaise, les finales Coupe du monde vont donc investir un endroit mythique pour les sports équestres. Jean-François Martins, représentant la Mairie de Paris, a exprimé au nom de la Mairie de Paris un enthousiasme certain face au challenge et la vitrine que représente l’organisation d’un tel événement pour la ville. Cela représente “un défi et un honneur pour Paris d’accueillir le meilleur du sport dans chaque discipline”, s’est-il réjouit.

La dresseuse allemande Isabell Werth n’a pas non plus feint son enthousiasme à l’idée de concourir une nouvelle fois dans l’arène de Bercy. “Je suis très heureuse de revenir ici. […] J’ai hâte de voir quelle sera l’atmosphère ici, à Paris. Je suis sûr que nous aurons un super public !”, a affirmé l’amazone qui a visiblement à cœur de s’illustrer devant les spectateurs tricolores. L’Allemande, s’est également confiée sur ses hésitations quant au choix de sa monture pour la finale. Hésitant entre ses géniaux Weihegold et Emilio 107, elle attend le dernier moment pour prendre le cheval le plus en forme, en accord avec la sélectionneuse allemande Monica Theodorescu.

Pour rappel, la cavalière s’est adjugée la victoire dans pas moins de quatre étapes Coupe du Monde cette saison. La tâche ne sera pourtant pas aisée, car des concurrents de taille tenterons de lui faire face, à l’instar notamment de son homologue américaine Laura Graves, qui a brillé tout l’hiver au Global Dressage Festival, outre-Atlantique.