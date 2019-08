Deroubaix et les Français étincelants à Dinard

Le sélectionneur national, Thierry Pomel, pouvait être heureux après ce Grand Prix de Dinard. Non seulement les Français étaient à la fête, mais les trois couples sélectionnés pour le championnat d’Europe de Rotterdam engagés dans ce Grand Prix ont tous prouvé qu’ils étaient en grande forme.

Pour preuve, la victoire va à Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, neuvièmes et meilleur couple français aux JEM de Tryon 2018, alors que Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore ne s’inclinent que de quatre centièmes derrière leur voisin normand. Le troisième couple retenu pour Rotterdam, Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, auraient également pu monter sur le podium, mais le dernier obstacle du barrage leur fut fatal, les reléguant à une néanmoins très belle cinquième place.

Une troisième marche du podium sur laquelle est monté le numéro quatre mondial, l’Allemand Daniel Deusser, associé au pourtant véloce Tobago Z. Egalement sélectionné pour Rotterdam, l’Allemand, donné favori, ne se cherchait pas d’excuses : « Je n’ai pas spécialement cherché à préparer mes championnats. Si je suis troisième, c’est simplement parce que j’ai été plus lent que Pénélope et Alexis (rires). »

Deux autres Français étaient également présents dans ce barrage, auquel n’a pas pu prendre part le champion olympique d’Athènes Rodrigo Pessoa, de retour au plus haut niveau, qui a écopé d’un point de temps avec Quality FZ. Mathieu Billot signe un beau double sans faute avec Quel Filou 13, ce qui lui vaudra la quatrième place, mais ne peut pas encore être aussi rapide que les meilleurs. Max Thirouin, comme Nicolas Delmotte, faute sur le dernier obstacle avec Utopie Villelongue et doit se contenter d’une très méritoire sixième place.

S’il avait déjà changé de statut après sa neuvième place aux JEM, Alexis Deroubaix fait définitivement son entrée parmi les grands en remportant son premier Grand Prix cinq étoiles, et pas n’importe lequel puisque le Grand Prix Rolex de Dinard est l’un des mieux dotés au monde, avec 500.000 € dont 125.000 pour le vainqueur.

Outre la dotation qui a attiré quelques-uns des meilleurs cavaliers mondiaux, ceux-ci ne tarissaient pas d’éloges sur ce Jumping international de Dinard, louant l’organisation, le cadre somptueux, la qualité du terrain et la ferveur du public venu en masse, puisqu’il ne restait plus une seule place disponible.

A deux semaines du championnat d’Europe, ces performances vont gonfler à bloc les troupes françaises, qui auront pour objectif de ramener de Rotterdam une qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo.