À la suite du report des Jeux olympiques de Tokyo, initialement programmés en 2020, à l’été 2021, le conseil d'administration de la FEI avait précédemment décidé que les championnats d'Europe dans les disciplines olympiques et paralympiques ne devraient pas avoir lieu l'année prochaine pour permettre aux cavaliers de se concentrer sur Tokyo. Cependant, un certain nombre de fédérations nationales européennes ont exhorté le conseil d'administration de la FEI à revoir sa décision, ce qui a abouti à une nouvelle attribution hier.

“Nous sommes très heureux d'avoir de superbes sites à Riesenbeck et Hagen disponibles pour accueillir les Championnats d'Europe de saut d’obstacles et de dressage l'année prochaine et nous sommes impatients de recevoir la confirmation finale des deux organisateurs pour ces championnats”, a déclaré Ingmar de Vos, président de la FEI. “Ces championnats sont un excellent exemple du travail commun de la FEI, de l’EEF, de la fédération nationale allemande, des deux organisateurs et de toutes les autres personnes impliquées, afin de répondre aux souhaits des fédérations nationales européennes et de la communauté des athlètes d’organiser ces championnats l’année prochaine.”