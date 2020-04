Dès demain, les propriétaires privés pourront rendre visite à leurs chevaux

Privés de leurs chevaux depuis le début du confinement, les propriétaires vont enfin pouvoir aller voir leurs chevaux. C’est la fin d’une longue et très difficile période pour bien des cavaliers et équitants à travers la France.

La tension était palpable chez les équitants de la France entière. Depuis le début du confinement lié à la pandémie de Covid-19, questionnements, pétitions et messages angoissés pullulent sur les réseaux sociaux au sujet de l’autorisation ou non pour les propriétaires de rendre visite à leurs chevaux. Si ce motif n’était jusqu’alors par recevable sur les attestations de sorties, il le sera dès demain. Les propriétaires particuliers de chevaux seront à nouveau autorisés “à se rendre aux prés et dans les centres équestres pour aller les nourrir, les soigner, à condition que les centres organisent le respect de la sécurité sanitaire”, a déclaré il y a quelques minutes Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, sur son compte Twitter. Il faudra pour cela cocher la case “Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants” sur l’attestation de déplacement dérogatoire. Une nouvelle qui sera accueillie avec joie par les propriétaires dont l’absence prolongée au côté de leur équidés était une source d’angoisse. Reste à voir quel mode d’organisation sera adopté afin d’éviter les rassemblements en trop grand nombre dans les structures équestres.

A ma demande, dès le 24 avril, le @gouvernementFR autorise les propriétaires de chevaux à se rendre aux prés et dans les centres équestres pour aller les nourrir, les soigner, à condition que les centres organisent le respect de la sécurité sanitaire.#TousMobilisés @FFEquitation pic.twitter.com/BioH7K2Sbi — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) April 23, 2020

