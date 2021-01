Les Allemands en force

L'Allemande Isabell Werth, quintuple championne en titre de la série et actuelle cavalière numéro une et deux mondiale, sera la tête d’affiche de cette nouvelle étape de la Coupe du monde de dressage, comptant pour la ligue de d’Europe de l’Ouest, qui se tiendra à Salzbourg, en Autriche, ce week-end.

L’amazone sera associée à Weihegold OLD, sa jument de seize ans avec laquelle elle a remporté le prestigieux titre lors des trois dernières finales de la Coupe du monde, à Omaha (États-Unis) en 2017, Paris (France) en 2018 et Göteborg (Suède) en 2019.

Et le défi allemand sera de taille, car Isabell Werth est rejointe par ses compatriotes Jessica von Bredow-Werndl, qui détient la troisième place mondiale, ainsi que par Dorothee Schneider et Helen Langehanenberg.

Une seule autre étape du circuit hivernal 2020/2021 de la Coupe du monde comptant pour ligue d'Europe de l'Ouest s’est joué jusqu'à présent. C’était à Aarhus, au Danemark, en octobre, où la star locale Cathrine Dufour et son impressionnant Bohemian se sont imposés.

La pandémie de Covid-19 fait des ravages dans le calendrier sportif mondial depuis près d'un an maintenant, mais l’excitation est à son comble avec la reprise du prestigieux circuit de la Coupe du monde de dressage, qui en est maintenant à sa trente-sixième saison - la trente-cinquième ayant été écourtée par la pandémie.

Dix nations au départ

Un total de quatorze athlètes représentants dix nations concourront ce week-end, dont le Suédois Patrik Kittel avec Delaunay OLD, son hongre de quinze ans avec lequel il a terminé sixième lors de la finale de la Coupe du monde en 2019, à domicile à Göteborg. Autre Suédoise en lice, Antonia Ramel sellera pour l’occasion Brother de Jeu, en bronze par équipes aux championnats d'Europe de dressage en 2019 à Rotterdam.

Anna Merveldt et son hongre de douze ans, Esporim, sont entrés dans l'histoire en aidant l'Irlande à se qualifier par équipes pour les Jeux olympique pour la toute première fois lors de ces mêmes championnats aux Pays-Bas, et viendront à Salzbourg pleins de confiance. Parmi leurs récents bons résultats, ils étaient deuxièmes lors de la Reprise Libre en Musique du CDI-W de Budapest en septembre, derrière le duo français Morgan Barbançon et Sir Donnerhall ll OLD. Le couple tricolore sera également de retour sur le rectangle ce week-end.

L’Allemande Jessica von Bredow-Werndl sera associé à la jument avec laquelle elle détient la troisième place du classement mondial, TSF Dalera BB, âgée de quatorze ans. Dorothee Schneider sera aux rênes de Faustus, qui a remporté le Grand Prix Spécial du CDI 4* d’Oldenburg (Allemagne) en novembre, et Helen Langehanenberg chevauchera Annabelle, treize ans, victorieuse du Grand Prix Spécial lors du CDI 3* d’Aarhus en octobre dernier.

Les Pays-Bas seront représentés par Thamar Zweistra et l'étalon Hexagon's Double Dutch, troisièmes du Grand Prix et de la Reprise Libre en Musique lors du CDI-W hongrois de Mariakalnok et Pilisjászfalu à l’été 2020.

L'Italien Francesco Zaza (Wispering Romance), la Danoise Carina Cassoe Kruth (Heiline's Danciera), le Belge Simon Missiaen (Charlie), l'Australienne Simone Pearce (Destano) et l'Autrichienne Franziska Fries (Atomic) prendront également le départ. Ce sera donc un casting véritablement international qui occupera le devant de la scène au Messezentrum Arena de la ville autrichienne, si étroitement associé au compositeur Mozart et au film très apprécié “The Sound of Music”, sorti en 1965.

Le Grand Prix est prévu samedi 23 janvier à 8h, tandis que la Reprise Libre en Musique de cette étape de la Coupe du Monde de dressage aura lieu le dimanche 24 janvier à partir de 11h.

