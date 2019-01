Direction Bâle pour le premier CSI 5* de l’année

L’année 2019 commence bien pour le circuit le circuit de la Coupe du monde ! En effet, deux nouvelles étapes viennent s’y ajouter avec les CSI 5* d’Amsterdam et de Bâle. Cette dernière sera l’hôte de la dixième étape de la Coupe du monde ce week-end. Il s’agit d’une des quatre dernières chances pour les cavaliers de se qualifier pour la finale qui aura lieu à Göteborg, en Suède.

Certains, à l’image de Steve Guerdat, viendront s’illustrer sans le besoin de grappiller de précieux points pour le classement général. En effet, le Jurassien est parvenu à engranger cinquante-huit points ; il est ainsi assuré de participer à la finale. Toutefois, le cavalier suisse aura à cœur de remporter ce Grand Prix devant un public conquis à sa cause comme le prouve son choix d’engager sa pétillante jument de tête Albfüehren’s Bianca.

D’autres cavaliers seront présents, bien qu’étant d’ores et déjà qualifiés. Pieter Devos, Edwina Tops-Alexander, Christian Ahlmann, Olivier Philippaerts, ou encore Peder Fredricson seront de sérieux candidats.

Du côté des Français, cette saison indoor est un peu plus décevante que la précédente en terme de résultats. Cette année encore, le leader des Bleus Kevin Staut est à ce jour le seul à être assuré de participer à la finale du circuit car il est actuellement troisième du classement général grâce à ses deux deuxièmes places aux CSI 5* d’Oslo et de Malines. L’autre chance française principale est entre les rênes d’Olivier Robert. Avec trente-deux points au classement, synonyme de quatorzième place provisoire, une bonne performance à Bâle pourrait lui ouvrir les portes de la finale !

On retrouvera d’autres Tricolores à Bâle, qui eux ne sont pas encore parvenus à obtenir des points sur les étapes précédentes. Ainsi, Simon Delestre, tout comme Philippe Rozier vont tenter de prendre le plus de points possible. Roger-Yves Bost pourra quant à lui compter sur son nouveau cheval Avocat du Temple. Enfin, Félicie Bertrand découvrira le circuit indoor à l’occasion de cette étape helvétique !