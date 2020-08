C’est une annonce inattendue qu’ont fait hier Lisa et Chris Stone, propriétaires de Chilli Morning. “Lisa et moi sommes très tristes d’annoncer que Chilli Morning est mort ce matin. Il était encore parti en balade ce week-end ! Mardi matin, il profitait comme d’habitude de sa nouvelle vie au paddock lorsqu’il s’est soudainement effondré. Il est mort sur le coup. Chilli était connu et aimé dans le monde entier, et vu comme l’étalon de concours complet le plus performant de l’histoire. Son palmarès était exceptionnel et il avait également beaucoup de succès en tant qu’étalon. Cependant, son plus grand impact pour Lisa et moi a été les incroyables souvenirs qu’il nous a laissés.”

Une disparition brutale pour cet étalon de vingt ans, qui laisse sa trace dans l’univers du concours complet. Grâce à lui, le couple Stone s’est intéressé au concours complet et a décidé d’investir dans la lucrative série de l’Event Rider Masters.

Chilli Morning a été formé par le Britannique Nick Gauntlett, avec qui il a concouru à l’international entre 2007 et 2011. Il a ensuite rejoint le légendaire William Fox-Pitt, compatriote de Nick, avec qui il a performé pour le reste de sa carrière sportive. Le couple a été sélectionné à trois reprises en grands championnats, récoltant au passage trois médailles. Aux championnats d’Europe de Malmö, ils se sont adjugés le bronze en individuel, ainsi qu’une sixième place par équipes. L’année suivante, aux Jeux équestres mondiaux de Normandie, ils sont à nouveau repartis avec une troisième place individuelle, mais cette fois ils ont rajouté à leur compteur l’argent par équipes.

Vainqueurs en 2015 de l’une des compétitions les plus mythiques et réputés de la discipline, le CCI 5* de Badminton, l’étalon et son pilote ont foulé pour la dernière fois les terrains de concours à l’occasion des Jeux olympiques de Rio en 2016. Cinquième par équipes et douzième en individuel, un résultat plus qu’honorable quand on sait que le géant Britannique a été victime d’une lourde chute au Mondial Lion d’Angers quelques mois auparavant, suivie d’une longue convalescence qui aurait pu totalement compromettre sa participation au Brésil… Le couple avait d’ailleurs déroulé une très belle reprise de dressage, avant de connaître un refus à l’entrée du premier gué, il avait fini sur une bonne note avec un double sans-faute en saut d’obstacles.

“Merci à tous ceux qui se sont occupés de lui au fil des ans, en particulier à l’équipe de Fox-Pitt Eventing et plus récemment à Gemma, Charlotte et l’équipe de Tattleton”, a finalement salué le propriétaire de l’alezan. Gemma Tatterstall, dont les écuries de Tattleton ont accueilli ensuite Chilli Morning, a rendu hommage à ce cheval exceptionnel: “Il va sans dire que nous avons tous le cœur brisé aujourd’hui. Nous avons aimé et chéri ce cheval plus que quiconque ne le saura jamais et nous sommes l’équipe la plus chanceuse du monde à avoir eu le privilège de s’occuper d’un cheval aussi merveilleux. Nous avons également la chance incroyable d’avoir ici avec nous certains de ses produits qui, nous n’en doutons pas, suivront les traces de leur père ! Bonne nuit Chilli, dors bien.”

