Disparition de Spirit T

Une triste nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux hier matin. Spirit T, la fidèle jument de Jessica Mendoza, s’est en effet éteinte. La Britannique avait annoncé dimanche que sa jument de dix-huit ans avait mis bas, cependant des complications ont empêché Spirit T de produire suffisamment de lait pour nourrir sa pouliche. L’ancienne jument de sport avait donc été transférée dans une clinique vétérinaire, tandis qu’une mère d’adoption avait été trouvée pour sa pouliche. Malheureusement, l’état de Spirit T ne s’est pas amélioré…



Jessica Mendoza et Spirit T ont toutes deux gravi tous les échelons de la discipline à vitesse grand V. En Juniors, toutes deux ont accédé aux plus beaux podiums en Juniors, décrochant notamment l’or par équipes et le bronze en individuel aux championnats d’Europe Juniors d’Arezzo en 2014. L’année suivante, après une saison réussie, la sélectionneuse britannique Di Lampard avait choisi le couple pour les championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle, avant qu’elles ne s’envolent pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro comme réservistes.



La Britanniqe a rendu un dernier hommage à se jument en vidéo, accompagné d’un texte émouvant : “Cela me brise le cœur de vous annoncer la disparition de ma formidable Spirit dans la matinée.

Elle a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle m’a emmenée, moi une jeune fille de vingt ans, aux Jeux olympiques. Tout ce que je rêvais d’accomplir… nous l’avons fait ensemble. Nous avons voyagé dans le monde entier et participé à des compétitions auxquelles je ne pouvais que rêver, et je n’aurais pu compter sur une meilleure complice. Des championnats d’Europe Juniors jusqu’au Grand Prix CSI 5*, en passant par les Coupes des nations, les championnats d’Europe Séniors et les Jeux olympiques. Elle était tout pour moi. Le meilleur cheval et la meilleure amie que l’on puisse imaginer.

Merci pour tout Spirit T et merci à tous ceux qui l’ont accompagnée dans cette aventure. J’espère que son « Spirit » se transmettra chez ses poulains et que son héritage se perpétuera.

Je t’aime plus que tout.

Ma Spirit.”