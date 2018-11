Dix champions olympiques pour les dix ans du Longines Masters de Paris

Dix médaillés d’or olympiques de cette dernière décennie, c’est un record dans un même plateau. Le Longines Masters de Paris va accueillir dès jeudi ceux qui écrivent la légende du saut d’obstacles : les champions olympiques de Rio, Kevin Staut, Roger-Yves Bost, Philippe Rozier et Pénélope Leprevost, les champions par équipes de Pékin (2008) américains McLain Ward et Laura Kraut, les champions des Jeux de Londres, le Suisse Steve Guerdat et les Britanniques Ben Maher et Scott Brash (par équipes), et enfin le seul Canadien médaillé d’or aux Jeux olympiques, Eric Lamaze. Le tenant du titre Daniel Deusser (en photo) sera lui aussi de la partie pour tenter de conserver son dû.



Villepinte accueillera également les nouveaux visages du saut d’obstacles. Organisateur de la série des Longines Masters, EEM a par exemple invité le jeune Français Edward Lewy. Le concept, notamment celui de la Riders Masters Cup, oblige les sélectionneurs à introduire un cavalier âgé de moins de vingt-cinq ans dans leurs équipes, le fameux “U25”. C’est le cas du Normand, présélectionné à côté du Britannique Harry Charles, qui n’est autre que le fils du champion olympique par équipe de 2012 Peter Charles.



Toujours grâce à la Riders Masters Cup, le jeune Américain Spencer Smith découvrira le niveau CSI 5*, mais avec un solide bagage. Cet élève d’Eric Lamaze a notamment remporté en août dernier le Grand Prix CSI 4* de Valence.

La Française Félicie Bertrand, qui a littéralement explosé au haut niveau cette saison en remportant notamment la médaille d’or aux Jeux Méditerranéens et l’argent par équipes, participera à son premier Longines Masters avec Sultane des Ibis et Chacco Rouge. Également un “rookie”, ou presque – il a participé à son premier CSI 5* une semaine après le Longines Masters de Paris l’an dernier, le Normand Alexis Deroubaix a été sélectionné pour sa première saison à ce niveau dans l’équipe tricolore pour les Jeux équestres mondiaux de Tryon en septembre dernier. Il en est revenu avec le meilleur classement de l’équipe de France grâce à une neuvième place individuelle avec son fabuleux cheval Timon d’Aure.