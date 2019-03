Doha reste au centre des attentions cette semaine

Le CHI d’Al Shaqab va vivre sa sixième édition qui commence dès aujourd’hui et prendra fin le 9 mars. Le concours rassemblera un CSI 5*, un CDI 5* et un concours de CPEDI 3*, rendez-vous international de para-dressage, qui ont séduit quatre vingt onze cavaliers de vingt-trois nations différentes.



Pour le jumping, de nombreux cavaliers faisant partie des meilleurs mondiaux ont fait le déplacement. La Mannschaft sera particulièrement bien représentée avec six pilotes présents parmi lesquels le troisième mondial Daniel Deusser avec son hongre très en forme Calisto Blue, ou encore, le Kaiser Ludger Bermaum, accompagné par sa merveilleuse Chiara 222, qui comme la très grande majorité des engagés, était déjà présente lors de l’étape du Longines Global Champions Tour le week-end dernier. La Belgique n’est pas en reste non plus avec huit cavaliers ! Les plus attendus seront certainement Nicola Philippaerts et son bondissant H&M Chilli Willi, qui se sont classés troisièmes du Grand Prix samedi passé. Pieter Devos avec son célèbre Espoir, ainsi que Gregory Wathelet et son jeune Iron Man van de Padenborre seront eux aussi particulièrement scrutés. Le si régulier Explosion W sera également très attendu après sa deuxième place dans l’étape du Longines Global Champions Tour avec son cavalier Ben Maher. Bien entendu, quelques qataris seront eux aussi au rendez-vous devant leur public à l’image du Sheikh Ali bin Khalid Al Thani et de Bassem Mohammed.



Côté français, après sa fantastique victoire du week-end dernier au Grand Prix de Doha sur Usual Suspect d’Auge, Julien Epaillard essaiera de faire aussi bien ! Le numéro un tricolore, Kevin Staut, devrait lui aussi avoir de l’espoir après sa victoire de samedi, en selle sur Viking d’la Rousserie. Roger-Yves Bost continue quant à lui de remettre en forme Sangria du Coty et devrait donc prendre part aux épreuves intermédiaires avec la jument Selle Française et compter sur Vino d’Espinet pour les épreuves majeures. Le Lorrain Simon Delestre sera lui aussi au rendez-vous avec son courageux Chesall Zimequest et son régulier Filou Carlo Zimequest.



Pour le CDI 5*, plusieurs dresseurs habitués du circuit Coupe du monde se préparant à la saison extérieure seront au rendez-vous. Parmi eux, Frederic Wandres fera office de favori avec son élégant Duke of Britain, avec qui il avait remporté la Reprise Libre en Musique de l’étape Coupe du monde de Londres, devant Charlotte Dujardin ! Un de ses principaux concurrent sera une concurrente puisque la Française Morgan Barbançon Mestre sera elle aussi présente avec son cheval de tête Sir Donnerhall II OLD.



En plus de l’épreuve de Para-Dressage qui regroupera de grands noms de la discipline tels Laurentia Yen-Yi Tan avec Florenzius S ou encore Manon Claeys en selle sur San Dior 2.