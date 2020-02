Doha va attirer tous les regards pendant deux semaines

Dès jeudi et jusqu’au 7 mars, Doha va être au centre des attentions. Dans l’immense complexe d’Al Shaqab, la capitale qatarienne va en effet être le théâtre de deux semaines de compétition. Le Commercial Bank CHI Al Shaqab présenté par Longines ouvrira le bal dès jeudi avec trois disciplines : le saut d’obstacles avec un CSI 5, le dressage avec un CDI 5, ainsi que le para-dressage avec un CPEDI 3*. Pour l’occasion, quatre-vingt-huit cavaliers de vingt-trois pays feront le déplacement.

Pour la septième édition, quelques-unes des plus belles cravaches au monde feront le déplacement, à commencer par le numéro trois mondial de jumping, l’Allemand Daniel Deusser. Il affrontera notamment le Suédois Peder Fredricson, numéro cinq mondial, champion d’Europe individuel en 2017 et vice-champion olympique en 2016, le Belge Pieter Devos, numéro six mondial et tenant du titre, ou encore le champion olympique par équipes Scott Brash. Côté français, ils seront six à faire le voyage, à savoir les champions olympiques par équipes Pénélope Leprevost, Kevin Staut et Roger-Yves Bost, ainsi que Titouan Schumacher, Julien Épaillard et Simon Delestre.

Au total, cent trente chevaux ont pris l’avion pour rejoindre Doha et concourir dans les différentes disciplines.

En dressage, la concurrence ne sera pas de tout premier plan mais on notera tout de même la présence du Suédois Patrik Kittel, du Néerlandais Hans-Pieter Minderhoud, ou encore de la meilleure représentante française Morgan Barbançon Mestre, qui comptera sur son Sir Donnerhall II.