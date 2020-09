Un dernier tour de piste et puis s’en va. Samedi 12 septembre, Don VHP a été officiellement retiré de la compétition à l’occasion d’une émouvante cérémonie sur la piste de Valkenswaard, alors hôte d’une étape du Longines Global Champions Tour, circuit sur lequel l’étalon a tant brillé. Le veille, Harrie Smolders avait annoncé sa retraite sportive avec ces mots: “Il sait ce qu’il faut faire et est entièrement dévoué. Il apprécie ses bonnes performances. Don et moi sommes un couple inséparable, j’ai vraiment aimé le monter et il va beaucoup me manquer.”