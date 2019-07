Double victoire pour Michael Jung à Strzegom

La ville polonaise de Strzegom était le cadre, ce week-end, d’une étape de la Coupe des nations de concours complet. Grande favorite, l’équipe d’Allemagne a dominé comme prévu cette épreuve par équipes, en s’imposant avec plus de trente-deux points d’avance sur la Grande-Bretagne, alors que les Néerlandais montent sur la troisième marche du podium à plus de vingt-quatre points des Anglais. La France n’avait pas d’équipe dans cette Coupe des nations et ne comptait qu’une cavalière en individuels. Dix-huitième après le cross, Aurélie Riedweg a déclaré forfait avec le CSO en ne présentant pas son cheval, Api des Noues, à la visite vétérinaire de dimanche matin.

En individuels, après le dressage, le Néerlandais Tim Lips, associé à Bayro, prenait la tête avec deux dixièmes de point d’avance sur l’Allemand Michael Jung, qui montait Fischer Chipmunk FRH. A l’issue du cross, où aucun cavalier n’a réussi à rentrer dans le temps imparti, Tim Lips et Michael Jung échangeaient leurs positions, alors que le Britannique Ben Hobday, auteur du meilleur chrono avec Shadow Man, s’installait en troisième position.

Une faute de Tim Lips sur le parcours de saut d’obstacles allait le reléguer à la quatrième place finale, alors que Michael Jung, Ben Hobday et l’Allemand Andreas Dibowski ne tremblaient pas et prenaient place dans cet ordre sur le podium.

Avec cette victoire, Michael Jung peut nourrir de grands espoirs en vue du championnat d’Europe de Luhmühlen, où l’Allemand tentera de remporter sa quatrième médaille d’or continentale.