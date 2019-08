Dressage et saut s’obstacles se rencontrent à Compiègne

Sur les dix hectares d’infrastructures au sein de la forêt de Compiègne, deux carrières, l’une en herbe, l’autre en sable seront dédiées au saut d’obstacles et deux rectangles seront installés pour la discipline du dressage. Amateurs et Pros sont donc attendus, toujours aussi nombreux, par Martin Péréal, Maxence Harm et Pierre Duranton, organisateurs de ces deux étapes.

Du côté du saut d’obstacles, de nombreux couples sont attendus dans l’épreuve majeure du week-end : la Pro Élite Grand Prix 1m50 programmée dimanche en début d’après-midi sur le terrain en herbe mesurant pas moins de 140m x 120m. L’écurie GEM Equitation qui s’est emparée de la tête du classement provisoire avec 56 points à l’issue de la dernière étape courue à Canteleu (76) fin Juillet sera bien de la partie. Les deux frères, Thomas et Mathieu Lambert, viendront en voisins. Installés à une soixantaine de kilomètres seulement, Thomas prendra part à cette 9e étape avec Thalie St Loise, gagnante de nombreuses épreuves Pro 1 Vitesse 1m45 sur le circuit et Univers de Ch’ti avec qui il s’illustrait encore en Seine-Maritime en prenant la 3e place de la Pro Élite Grand Prix. Mathieu, son petit frère, sellera quant à lui Volcan du Sartel et son protégé Airmes des Baleines avec qui il remportait à domicile l’étape de Villers-Vicomte (60) début juillet.

L’écurie Or Vet – Ar Tropig, 2e au provisoire avec 52 points, n’a par contre pas dit son dernier mot dans cette « bataille amicale ». Benoit Cernin et Jérôme Hurel, fidèles à cette étape compiegnoise, seront de nouveau à l’appel cette saison encore. Le champion de France Pro Élite, Benoit Cernin, devrait prendre le départ de cette étape avec trois chevaux alors que Jérôme Hurel, de nouveau en selle après une période de convalescence de quelques semaines, sera au départ avec As de Mai. Avec son hongre de 9 ans, il s’octroyait ce week-end la 2e place du Grand Prix du CSI 3* de Deauville (14).

Avant de prendre part au mythique concours de Calgary (CAN) du 4 au 8 septembre prochain, Pierre-Alain Mortier (écurie Criner Équidés – Sport études la Jument Verte) viendra fouler l’herbe de Compiègne avec ses deux chevaux de tête : Just Dor It R et Uruguay Courcelle.

Ce sera également une ultime répétition pour Max Thirouin qui lui est sélectionné pour le CSIO 5* de Gijon (ESP) qui se courra sur herbe dans une semaine. L’ambassadeur de Flag’s and Cup et le médaillé d’argent du dernier Championnat de France Pro Élite a donc engagé Utopie Villelongue avec qui il terminait 6e du Grand Prix du CSI 5* de Dinard (35) en début de mois et Jewel de Kwakenbeek.

Si Nicolas Delmotte, vainqueur des trois dernières éditions de cette étape, manquera à l’appel, puisqu’il participe au championnat d’Europe de Rotterdam, le gagnant de la dernière étape de Canteleu sera bien présent. Olivier Guillon, défendra de nouveau son écurie Equibalneo – Horsealot, cinquième au provisoire, avec entre autres Vitot du Château.



Ils ont également engagé cette étape : la médaillée de bronze aux Jeux olympiques d’Atlanta (USA), Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles), Juliette Faligot et Alexis Lheureux (écurie DP Nutrition – Harley Davidson Lille), Margaux Bost (écurie Flex On), Alexis Gautier (écurie Saint Lo Agglo – Equin Normand) ou encore Jonathan Chabrol (écurie Picardie Obstacles – David Assurances), Mélanie Cloarec (écurie Pleville), Thierry Lambert (écurie Selleria Equipe – Egide) et Kevin Gauthier (écurie Antares – Litiere-cheval.com).

Rendez-vous donc dimanche après-midi sur le terrain d’honneur pour vivre cette neuvième étape !



Du côté du dressage, le rendez-vous est fixé à samedi après-midi pour vivre la Pro Élite Grand Prix. Plusieurs écuries seront de la partie à commencer par l’écurie Forestier Sellier – E Riding Solutions, deuxième au provisoire avec quarante-et-un points. Nicole Favereau et Marine Subileau, mère et fille, seront une nouvelle fois aux commandes de Ginsengue et d’Osado 04 pour tenter de truster un podium supplémentaire sur le circuit fédéral.

La famille Pinto sera également bien représentée car Carlos et Isabelle, mari et femme, sont engagés. Ils défendront tous les deux leur écurie Haras de la Gesse, troisième au provisoire avec 38 points.

Laurence Vanommeslaghe avec Ibanero van de Vogelzang défendra quant à elle son écurie Kineton – Passier, quatirème ex aequo avec 28 points.

D’autres écuries présentes dans le Top 8 seront aussi de la partie comme les écuries Aulion Sellier II (Nolwenn Baudouin), 6e avec 23 pts, Le Cadre noir de Saumur – Antares (Guillaume Lundy CNE), septième avec 22 points et la Sellerie Kineton (Philippe Li-mousin), 8e avec 16 points.

Alizée Roussel et Danielle Oliveira prendront part également à cette épreuve en tant qu’ambassadrices respectives des écu-ries Cavalassur – Cheval Chic et EURL Lucien Follope.

Rendez-vous samedi sur la carrière en sable pour suivre cette épreuve.