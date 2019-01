Du beau monde chez Gaston Glock

L’armurier milliardaire Gaston Glock va accueillir dès demain un concours de jumping de niveau CSI 5* à Treffen. Une première en hiver puisque le concours autrichien accueillait depuis 2012 un CSI 3* à cette période, ainsi qu’un CSI 5* en été. Pour fêter cela, un plateau relevé de cavaliers sera présent. En effet, puisqu’aucune étape de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles est prévue ce week-end, de nombreux pilotes de pointe ont décidé de faire le déplacement en Autriche. Tenant du titre du Grand Prix CSI 3*, Martin Fuchs ne sera toutefois pas présent pour défendre son trophée.



Devant leur public, trois cavaliers autrichiens vont tenter de réaliser l’exploit. Le plus expérimenté d’entre eux Max Kühner sera particulièrement attendu. Il défendra ses couleurs aux côtés de ses compatriotes Julia Kayser et Gerfried Puck.



D’autres cavaliers seront libérés de toute pression en lien avec la Coupe du monde Longines et devraient donc se concentrer toutes leurs forces pour Grand Prix dominical. Troisième le week-end passé dans la Coupe du monde d’Amsterdam, l’Allemand Daniel Deusser fait partie de ceux-là. Son compatriote Christian Ahlmann sera dans la même situation. À la suite de sa victoire au CSI 5*-W de Leipzig, il aura à cœur de répéter une belle performance avec Clintrexo Z. Pour la Suisse, le numéro un mondial Steve Guerdat (en photo) tentera de de rééditer la performance de l’année dernière de son compatriote et ami Martin Fuchs.



À l’inverse, d’autres pilotes ne pouvant plus prétendre à la finale de la Coupe du monde Longines vont tenter de faire mieux lors du circuit indoor avec ce concours. Tel est le cas des Britanniques, venus en nombre. Scott Brash, Guy Williams ou encore la légende vivante des sports équestres John Whitaker vont essayer de bien figurer à Treffen. Pour l’Irlande, Bertram Allen sera également attendu avec son nouveau crack Harley vd Bisschop, après une saison indoor en demi-teinte et le changement d’écurie de son crack Hector van d’Abijhoeve.



Côté français, Kevin Staut comptera sur ses jeunes recrues, dont le prometteur Viking d’la Rousserie. Tous deux de retour d’Olivia (Espagne), Nicolas Deseuzes et Julien Epaillard tenteront également de bien figurer dans leur premier CSI 5* de la saison.



Le Grand Prix CSI 5* se déroulera dimanche dès 13h.