Alors qu’elle concourra prochainement lors de la tournée du Sunshine Tour, à Vejer de la Frontera, la Tricolore Pénélope Leprevost pourra compter sur un nouvel atout de taille. En effet, elle foulera la piste espagnole en compagnie de Candy Nantuel, prometteur étalon de neuf ans. Le Selle Français, propriété du Groupe France Élevage, retrouvera la compétition après un arrêt pour blessure en août 2020. Formé par Thomas Rousseau, avec qui il avait notamment atteint la finale des Mondiaux des chevaux de sept ans à Lanaken, Candy avait lourdement chuté lors du barrage du Grand Prix du CSI Jeunes Chevaux de Dinard en 2019. Consécutivement à cela, une névralgie de l’épaule lui avait été diagnostiquée un an plus tard. “Il va participer à de grosses épreuves avec Pénélope Leprevost. Il semble être en forme et bien remis de sa blessure et nous aurons un meilleur aperçu après le Sunshine Tour, au mois d’avril”, a confié Brice Elvezi, directeur du GFE, à GRANDRIX.