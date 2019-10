Du très beau monde pour la Coupe du monde Longines de Lyon

L’histoire du Longines Equita Lyon Concours Hippique Internationale est intimement liée à trois grands messieurs, qui tous, ont inscrit leur nom au tableau d’honneur de la Coupe du monde Longines FEI de Lyon. Numéro un mondial, le Suisse Steve Guerdat, champion olympique en 2012, triple vainqueur de la finale de la Coupe du monde Longines FEI (en 2019, 2016 et 2015), son compatriote Martin Fuchs, actuel numéro deux mondial, vice- champion du monde et champion d’Europe en titre, et l’Allemand Daniel Deusser, troisième meilleur pilote de la planète, vainqueur de la finale du circuit en 2014 sur la piste lyonnaise, seront de retour sous les halls d’Eurexpo. Ces deux dernières années, Steve Guerdat a systématiquement terminé en deuxième position de la Coupe du monde Longines FEI de Lyon, associé à sa remarquable Albfuehren’s Bianca. Martin Fuchs s’est ici imposé en 2018 avec Clooney 51 ; Daniel Deusser en 2016 avec la bien nommée Equita van t Zorgvliet.



La moitié du Top 20 mondial fera le déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes. Sont ainsi notamment attendus Pieter Devos, récent champion d’Europe avec l’équipe de Belgique, son compatriote Niels Bruynseels, le Suédois Henrik von Eckermann, vice-champion du monde par équipes en titre, le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli ou encore la légende allemande des sports équestres, le maestro Marcus Ehning, lui aussi triple vainqueur de la Finale de la Coupe du monde Longines FEI (en 2010, 2006 et 2003).



Les quatre champions olympiques en titre, les Bleus Pénélope Leprevost, Roger-Yves Bost, Philipe Rozier et Kevin Staut, actuel quinzième mondial, seront de la partie, pour une étape lyonnaise qui a déjà̀ souri a deux d’entre eux : en 2014, Bosty remportait la Coupe du monde Longines FEI de Lyon avec Qoud’Coeur de la Loge ; l’année suivante, c’était au tour de la meilleure amazone français de briller face au public lyonnais, associée à Flora de Mariposa.



Aux côtés des actuels champions olympiques, il faudra également compter, entre autres, sur le vingtième cavalier au classement mondial, le Lorrain Simon Delestre, qui s’était imposé à Lyon en 2017, en selle sur son exceptionnel Hermès Ryan. Le Girondin Olivier Robert, quatrième le week-end dernier dans l’étape norvégienne de la Coupe du monde Longines FEI, sera aussi de la partie, tout comme Julien Epaillard, Félicie Bertrand, ou encore le cavalier partenaire de GL events, organisateur du Longines Equita Lyon Concours Hippique International, le Ligérien Olivier Perreau, récent vainqueur de la Coupe du monde FEI de Tétouan (Maroc).



Au total, les quatre champions olympiques en titre, mais également le champion d’Europe en titre, le Suisse Martin Fuchs, et un membre de l’équipe belge championne continentale, Pieter Devos, seront bel et bien à Lyon, du 30 octobre au 3 novembre, pour courir l’une des plus belles étapes de la Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles.