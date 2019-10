Du très beau monde pour le CSI 3* de Saint-Lô

Une semaine après avoir accueilli le Grand Indoor de saut d’obstacles, le manège du Pôle hippique de Saint-Lô accueillera dans le cadre de son Meeting d’automne un concours de jumping international de niveau CSI 3*. Pour l’occasion, quelques pointures de la discipline seront de la partie. Parmi elles, dix cavaliers français parmi les trois cent meilleurs mondiaux selon le classement mensuel édité par la Fédération équestre internationale. Le public pourra notamment compter sur la présence de Julien Épaillard, lauréat du Grand Prix du CSI 5* de Doha et troisième à Monaco cette saison. La championne olympique par équipes Pénélope Leprevost, victorieuse du Grand Prix CSI 3* de Pékin au début du mois, sera elle aussi de la partie. Elle sera notamment présente avec Excalibur dela Tour Vidal*GFE, cinquième du Grand Indoor le week-end dernier. Venu en voisin, Edward Levy concourra lui aussi dans le manège, quelques mois après sa cinquième place obtenue dans le Grand Prix CSIO 5* de Falsterbo. Vainqueur des éditions 2014 et 2015, Roger-Yves Bost présentera sa meilleure jument Sangria du Coty, Sunshine du Phare ainsi que Castleforbes Talitha. On comptera aussi sur la présence de Félicie Bertrand, Mathieu Billot, Patrice Delaveau, Geoffroy De Coligny, ou encore Marc Dilasser, vainqueur du Grand Prix national dimanche passé.



Côté étrangers, soixante-dix-huit couples ont engagé le CSI, soit près d’un quart des concurrents, pour quinze nations représentées. Parmi eux, à noter la participation de neuf Belges, dont le jeune Thibeau Spits, cinquième du Grand Prix CSI 3* du Normandie Horse Show cette année, Gilles Thomas cinquième du Grand Prix CSI 5* de Waregem, ou Koen Vereecke. On comptera aussi sur le Brésilien Pedro Junqueira Muylaert, huit Britanniques parmi lesquels le fils de Michael Whitaker, Jack Whitaker, Louise Saywell, gagnante de la puissance du CSI 3* en 2017, et Harriet Nuttall.



Qui succèdera à Alexandra Francart (FRA) et Volnay du Boisdeville qui ont enflammé la piste du Meeting en 2018 ? Réponse dimanche 27 octobre en fin d’après-midi à l’issue du Grand Prix du CSI 3* Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo.