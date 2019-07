Du très beau monde pour l’Event Rider Masters de Jardy

Emmanuel Feltesse et toute son équipe accueillent les 13 et 14 juillet et pour la troisième année consécutive le prestigieux circuit de l’Event Rider Masters (ERM). Le CCI 4*-S sera également le support de la deuxième étape du circuit FFE Eventing Tour, qui réunit les plus beaux concours internationaux organisés en France. En marge du CCI 4*-S ERM se tiendra un CCI 4*-S.

Dans le cadre du prix FFE Eventing Tour FFE, les trois meilleurs tricolores présents au classement se verront remettre une prime fédérale à condition d’avoir réalisé le contrat technique suivant : note minimum de 65 % en dressage, sans-faute aux obstacles de cross avec un maximum de trente secondes de temps dépassé et huit points maximum en saut d’obstacles.



Trente couples sont engagés dans cette quatrième étape de l’Event Rider Masters, sur le chemin de l’étape finale qui se courra à Lignières, du 2 au 6 octobre. Parmi eux, le tenant du titre et actuel leader de la série Christopher Burton. Avec Lawtown Chloe, l’Australien devra se méfier d’une rivale de taille, la Néo-Zélandaise Jonelle Price avec Grovine de Rêve. Actuellement troisième du circuit, Sarah Cohen sera également de la partie avec Treason.

Vainqueur à Jardy la saison dernière, Alex Bragg fera le déplacement avec Alcataz. Le numéro un mondial et vainqueur du CCI 5*-L de Luhmühlen Tim Price sera à redouter avec Falco, qui fera ses débuts sur l’ERM à dix ans. Anciennement sur le trône mondial, l’Allemand Michael Jung (en photo) présentera la jeune Creevagh Cooley.



Les Bleus ne seront pas en reste, puisqu’ils pourront notamment compter sur les médaillés de bronze des derniers Jeux équestres mondiaux de Tryon, Maxime Livio et son chevronné Opium de Verrières. Camille Lejeune présentera Tahina des Isles, particulièrement remarquée au niveau CCI 5*-L. Le seul Français à avoir remporté le mythique CCI 5*-L de Badminton Nicolas Touzaint sera lui aussi à Jardy avec Vendée Globe’Jac*HDC.

Comme l’a rappelé le sélectionneur des Bleus Thierry Touzaint lors de la conférence de presse de l’évènement, l’ERM de Jardy sera l’occasion d’observer quelques couples en vue des championnats d’Europe de Luhmühlen, qui se tiendront à cheval entre août et septembre.



Le programme :

CCI 4*-S ERM :

Dressage : samedi 13 juillet

Saut d’obstacles : dimanche 14 juillet

Cross : dimanche 14 juillet



CCI 4*S :

Dressage : vendredi 12 et samedi 13 juillet

Saut d’obstacles : dimanche 14 juillet

Cross : dimanche 14 juillet