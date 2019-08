Emanuele Gaudiano conquiert la Drôme

“Savamment dosé… La partition d’un chef d’œuvre musical qui ne tolérera aucune fausse note.“ C’est par ces mots que le multi-médaillé rhônalpin, Michel Robert, a présenté au public le parcours que le chef de piste italien Uliano Vezzani avait concocté aux cinquante-deux partants du Grand Prix 3* de Valence. Et effectivement, le maestro rhônalpin avait vu juste : la qualité du plateau de cavaliers et de chevaux permettait une épreuve délicate et technique, dont quinze couples sont parvenus à déjouer les pièges de la première manche.

Première à s’élancer sur la première manche, première cavalière sans-faute, première barragiste, Mégane Moissonnier a également bouclé le premier score vierge, sous les applaudissements du public. Moins de chance en revanche pour les trois cavaliers suivants, le Britannique Jack Whitaker, le Tricolore Alexandre Fontanelle et l’Irlandais Michael Pender, qui ont tous écopé de quatre points de pénalité pour une barre à terre. Le Lorrain Simon Delestre, ancien numéro un mondial, sur son Uccello de Will allait-il faire descendre la cavalière locale du trône qu’elle occupait au provisoire ? Contrat rempli ! Le Belge François Mathy Jr. et l’Irlandais Mark Mcauley ne se sont pas parvenus à l’imiter, que Michael Duffy a accroché de son côté, se payant même le luxe d’aller plus vite que la fusée Delestre. À ce stade du barrage, alors que la moitié des qualifiés est déjà entrée en piste, chaque couple sans-faute est allé plus vite que le leader au provisoire : le public de Valence était en transe !

Mais un barrage n’est jamais terminé tant qu’Emanuele Gaudiano n’a pas pris le départ. Ultra-rapide avec plus d’une seconde d’avance sur Duffy, il a ainsi remporté l’épreuve phare de la semaine. “Chalou et moi étions passés tout près de la victoire vendredi, mais aujourd’hui nous avons réussi à nous imposer”, a réagi l’Italien en sortie de piste. “Il a très bien sauté, surtout au barrage. J’avais vu les autres cavaliers aller vraiment vite alors je n’avais pas le choix, je devais prendre tous les risques. Les deux premiers obstacles ont été parfaitement sautés, dans un très bon tempo, et la longue galopade jusqu’au troisième obstacle m’a permis de correctement anticiper la courbe avant la combinaison suivante. Le tracé était très beau et les longues distances en général nous ont permis de tout donner et d’aller très vite.”

Le public du Jumping international de Valence retrouvera Emanuele Gaudiano dès mercredi prochain à l’occasion de la suite de l’événement, qui se jouera cette fois-ci en 1, 3… et 4* ! De nouvelles têtes d’affiche rejoindront le Transalpin, à l’image du champion olympique par équipes de Rio de Janeiro Roger-Yves Bost, ou encore le vice-champion du monde 2014, le Normand Patrice Delaveau.