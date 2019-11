Embassy II en a terminé avec le sport

L’heure de la retraite sportive a sonné pour Embassy II. Après avoir brillé sur la plupart des plus beaux terrains du monde depuis 2010, l’étalon bai brun monté par l’Allemand Hans-Dieter Dreher s’apprête en effet à profiter d’une retraite bien méritée chez ses propriétaires, l’écurie Galmbacher, au sud de Francfort.

Aérien, sublime, bondissant et léger sont quelques adjectifs qui pourraient bien décrire Embassy II. Aujourd’hui âgé de dix-huit ans, le fils d’Escudo I avec une mère par Silvio I laisse derrière lui un joli palmarès, notamment marqué par deux victoires en Coupes du monde : celle de Stuttgart en 2013 – où il fera donc ses adieux d’ici une dizaine de jours – et celle de Leipzig deux ans plus tard. L’étalon avait également participé aux victoires de la Mannschaft dans les Coupes des nations de Calgary en 2012 et celle de Rotterdam l’année suivante.

Malgré cette longévité et ce niveau, Embassy II n’a jamais participé à quelconque championnat par équipes. Il n’a pris part qu’à la finale de la Coupe du monde Longines de Göteborg, en 2013.