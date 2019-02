Emerald prend sa retraite sportive

Les nombreux admirateurs de l’étalon Emerald van’t Ruytershofont été surpris d’apprendre hier soir la fin de sa carrière sportive, alors que se déroulait l’Emerald’s Valentine Stallion Presentation, à Grobbendonk, en Belgique. Son propriétaire, Alex Verlooy a annoncé que son fils de Diamant de Semilly ne se serait plus revu sur les terrains de concours.



Avec Harrie Smolders, l’alezan avait participé à la finale du championnat du monde des chevaux de six et sept à Lanaken, en Belgique, avant de débuter les CSI 5* en 2012. D’entrée de jeu, le crack avait impressionné au CHI de Genève avec une sixième dans l’épreuve de la Coupe de Genève, sa première épreuve à barrage à 1,50m, à seulement huit ans. Depuis, l’étalon aujourd’hui âgé de quinze ans a remporté de nombreuses échéances, dont la Coupe du monde de Washington en 2015, le Longines Global Champions Tour de Chantilly en 2017, et le Grand Prix du dimanche au CSI 5*-W de Bordeaux l’an dernier.

Par ailleurs, ce fils de Diamant de Semilly a également contribué à la bonne santé de l’équipe néerlandaise. Il a ainsi participé à la victoire des Oranje dans les Coupes des nations de Gijón et d’Aix-la-Chapelle en 2013, de Falsterbo en 2015, ainsi que Rotterdam en 2016. Le public suédois gardera aussi en mémoire sa deuxième place méritée lors de la finale Coupe du monde Longines de Göteborg en 2016. L’explosif alezan n’avait plus été vu en compétition depuis le CSI 5* de Genève, en décembre dernier.



À présent, le BWP va se consacrer entièrement à sa carrière de reproducteur. L’étalon rencontre déjà un beau succès dans ce rôle, puisque l’un de ses fils Igor a réalisé un double sans-faute lors de la Coupe des nations Longines de Rotterdam, l’été dernier, sous la selle du Belge Jos Verlooy. L’une de ses filles commence elle aussi à percer, il s’agit de Jeunesse van’t Paradijs monté par l’Italien Lorenzo de Luca sur des épreuves intermédiaires.