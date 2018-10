Emeric George impérial à Rabat

Dans le Grand Prix 4*, qui se disputait vendredi soir, seuls trois couples ont réussi à effectuer le double sans-faute et c’est Emeric George qui s’est montré le plus rapide avec son bon Chopin des Hayettes. Le Français devance le Belge Jérôme Guéry avec Celvin, tandis que le Suisse Yannick Jorand monte sur la troisième marche du podium avec Cipetto 2. Deux autres Français étaient présents en seconde manche de ce Grand Prix. Philippe Rozier et Cristallo A*LM rajoutent une faute à leur quatre points du premier tour pour terminer dixièmes. Sans-faute en première manche, Olivier Perreau ne peut éviter une barre de Venizia d’Aiguilly pour la sixième place finale.

Ce samedi soir se disputait une épreuve à 1,45 m comptant pour le classement mondial. Ils ont été quatorze à réussir le sans-faute sur le tour initial. Huit d’entre aux récidiveront au second tour, mais pas les Français Nicolas Deseuzes avec Stella de Preuilly ni Simon Delestre sur Filou Carlo Zimequest, qui seront victimes d’une faute pour les neuvième et douzième places. Sûrement galvanisé par sa victoire de la veille, Emeric George a pris un maximum de risques avec Rocker d’Ysieux pour devancer de plus d’une seconde le pourtant véloce Suisse Pius Schwizer, vainqueur de l’épreuve précédente, qui montait Cortney Cox. L’Allemand Marcel Marschall prend la troisième place avec Crystal 17.