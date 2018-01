En route pour 2018 : les rendez-vous de l’année en saut d’obstacles

Le saut d’obstacles, discipline phare des sports équestres, attend de beaux moments en perspective. Si le circuit de Coupe du monde se terminera à Göteborg, en Suède, du 21 au 25 février pour la division de l’Europe de l’Ouest, la grande finale reste l’événement numéro un du début de l’année. Organisé par le groupe de GL Events mi-avril au mythique Paris Bercy, devenu Accor Hotel Arena, le bouquet final fait déjà saliver tous les passionnés. Pour cause, le palais omnisport n’avait pas accueilli de saut d’obstacles depuis la finale de Coupe du monde de 1987 ! Cette année, qui succèdera à l’Américain McLain Ward et sa jument HH Azur ? Réponse en avril !

Une fois la saison intérieure terminée, les sauteurs prendront la route de l’inégalable circuit des Coupes des nations, dont la marque horlogère Longines devient le sponsor principal. En raison de la suppression de l’étape belge de Lummen pour raisons financières, la première étape pourrait se tenir à La Baule. Et comme il en est de coutume depuis de nombreuses années, la finale du circuit aura lieu à Barcelone, au Real Polo Club, début octobre.

​Quatre ans après Caen, les Jeux équestres mondiaux poseront fin septembre leurs valises à Tryon, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Organisée par Mark Bellissimo, propriétaire du complexe équestre de Tryon, cette édition des championnats du monde sera la première organisée par des fonds privés ! Sportivement, le défi sera sacrément relevé parce que les équipes pourront saisir la première des deux occasions de décrocher leur qualification pour les Jeux olympiques prochains de Tokyo.

En parallèle des échéances, les circuits ! Comme depuis douze ans maintenant, le Longines Global Champions Tour attirera bien des cavaliers. La finale se tiendra une fois encore à Doha, au Qatar. La grande nouveauté sera du côté de Prague, en République Tchèque, où un play-off devrait être organisé.

Toujours en parallèle, le mythique Grand Slam sera au programme. Avec l’étape de ‘s-Hertogenbosch rajoutée, les cavaliers pourront s’affronter également à Aix-la-Chapelle, Calgary et Genève.

Pas d’étape rajoutée mais une modifiée pour les Longines Masters. Le circuit de Christophe Ameuuw fera escale à Hong Kong, à New-York à la place de Los Angeles, puis à Paris-Villepinte.