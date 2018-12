En route pour le cinquante-huitième CHI de Genève

Dès jeudi matin et jusqu’à dimanche soir, quelques-uns des meilleurs pilotes du circuit se donneront rendez-vous sur la belle piste indoor de Palexpo, à Genève, pour vivre la cinquante-huitième édition de son fameux CHI. En Suisse, ils ne seront pas moins de soixante à s’arracher les épreuves du label CSI 5*. Le tenant du titre du Grand Prix phare genevois, Kent Farrington (photo), tentera évidemment de signer le doublé, associé à ses superbes Creedance et Gazelle. Il ne sera pas le seul à faire face à une sacrée pression ; l’Egyptien Sameh El Dahan, victorieux dans le Grand Prix 5* de Calgary début septembre, devrait naturellement essayer d’empocher le bonus promis au vainqueur de deux Grands Prix 5* du Grand Chelem d’affilée.

Une forte délégation suisse sera au départ du concours national phare, à commencer par le chouchou du public Steve Guerdat. Le champion olympique de Londres viendra accompagné de la pétillante Albfuehren’s Bianca, Alamo et Venard du Cerisy. Sa coéquipière Janika Sprunger montera notamment Bacardi VDL, Martin Fuchs s’associera à Clooney 51. Du côté des Tricolores, ils seront finalement cinq au départ. Kevin Staut, qui n’aurait manqué cette fête du sport pour rien au monde, emmènera Lorenzo, Ayade de Septon*HDC et Edesa’s Cannary. Nicolas Delmotte, Pénélope Leprevost, Simon Delestre et Nicolas Deseuzes complètent le groupe.

Ces ténors de la discipline se partageront également l’affiche avec la championne du monde des JEM de Tryon Simone Blum, le Brésilien Pedro Veniss avec le fabuleux Quabri de l’Isle, le centaure Marcus Ehning, le multimédaillé Jeroen Dubbeldam, le numéro un mondial Harrie Smolders, ou encore le champion Suédois Peder Fredricson. La fête promet d’être belle!