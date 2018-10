La nouvelle est tombée hier, Entebbe de Hus s’est éteint dans la nuitde mercredi à jeudi à seulement treize ans, à la clinique vétérinaire du Grand Renaud au Mans.

Le Hanovrien avait déjà été hospitalisé une première fois dans les jours qui ont précédé à la suite d’une crise de coliques. Il n’a cette fois-ci pas survécu à une seconde sténose incontrôlable de l’intestin grêle.



Né Eminem II en 2005 chez Horst Petersen, il avait été rebaptisé Entebbe de Hus après avoir été acheté par le haras de Hus. À cette période il s’était illustré en concours complet sous la selle d’Aurélien Kahn, avant d’être acquis à l’âge de six ans par Agnès Célérier pour Karim Laghouag. “Je me souviendrai de lui comme un cheval exceptionnellement confiant, facile : toujours prêt à monter à la dernière place du camion, à peine besoin de le tenir car il était content d’aller voir du pays ! Gentil à soigner ; toujours prêt à aller au combat en donnant le meilleur de lui-même. Il a vraiment marqué son entourage. Il va me manquer”, a déclaré sa propriétaire.



Entebbe restera un cheval qui aura marqué la vie sportive son cavalier attitré, Karim Laghouag. Ensemble, ils ont foulé les plus beaux terrains de complet du monde, comme en 2015, année de laquelle ils décrochaient une médaille de bronze par équipes aux championnats d’Europe. L’année suivante, c’est d’or dont ils s’étaient parés en décrohant la médaille d’or par équipes aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

Il y a à peine un mois, le couple remportait leur premier titre de champion de France Pro Élite.

“Il a été et restera mon fidèle ami. Je suis dévasté car il était unique et magique tant il m’a apporté. Merci Entebbe…”, a glissé Karim Laghouag, effondré.