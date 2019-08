L'équipe de France de saut d'obstacles, championne olympique à Rio en 2016, s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo en prenant la quatrièmes place des Championnats d'Europe vendredi à Rotterdam. Pénéloppe Leprevost, Nicolas Delmotte, Kevin Staut et Alexis Deroubaix ont totalisé 24,39 points, et ont décroché l'un des trois tickets en jeu pour voir le Japon en juillet 2020 et défendre leur titre olympique.

Aux Pays-Bas, ils ont été devancés par la Belgique (12,07), en or continental pour la première fois de son histoire et qui composte également son billet pour le Japon, l'Allemagne (16,22) qui avait déjà validé sa place pour Tokyo grâce à sa troisième place aux Jeux équestres mondiaux il y a un an, et la Grande-Bretagne (21,41), qui assure aussi sa présence aux JO-2020. Avec une faute sur son parcours vendredi, Alexis Deroubaix occupe la sixième place provisoire de l'épreuve individuelle (5,40 points) et se mêlera à la lutte pour le podium dimanche, avec le Britannique Ben Maher (0,62 pt) grand favori pour l'or.