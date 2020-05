Eric Lamaze continue de miser sur l’avenir

L’attachant Canadien Eric Lamaze avait déjà ajouté trois chevaux à son piquet, en mars dernier. Ses nouveaux investisseurs, Mark et Tara Rein lui renouvellent sa confiance, en faisant l’acquisition de trois nouvelles montures pour le champion olympique de saut d’obstacles en 2008. Désormais, Eric Lamaze pourra compter sur Falco de Tatihou, Corazon et Delicalato vh Marienshof.

Trois nouvelles montures d’avenir ont rejoint les installations belges d’Eric Lamaze, à Ecaussinnes, en Belgique. Falco de Tatihou, cinq ans, est le plus jeune des trois. Toutefois, Eric Lamaze ne tarit pas d’éloges sur son nouveau partenaire. Vice-champion de France à quatre ans, l’étalon alezan, fils d’Ogrion des Champs, démontre d’énormes qualités. “Je n’ai jamais vu un cheval de cinq ans si athlétique, intelligent et avec un instinct naturel qui s’acquiert habituellement en plusieurs années, salue Eric Lamaze. C’est non seulement un cheval exceptionnel pour le sport, mais aussi pour l’élevage, en tant qu’étalon. Il est réellement le meilleur cheval de cinq que j’aie rencontré dans ma vie.” Acquis par le vétérinaire et éleveur Denis Hubert à six mois, Falco de Tatihou a été formé par Alice Bonnemains-Geismar sur le circuit jeunes chevaux.

Corazon est quand à elle une jument de sept ans, qui a été présentée en compétitions internationales par Don Willemsen. “Lexi (Carter, une agent britannique, ndlr) m’a conseillé ce cheval après l’avoir vu en Hollande. À cause de la fermeture des frontières, j’ai demandé à mon ami, Chris Pratt, qui est basé aux Pays Bas, d’essayer le cheval pour moi, raconte le champion olympique de saut d’obstacles. Après avoir revu la vidéo, j’ai réalisé qu’il ne s’agit pas que d’un simple bon cheval. C’est une star !” La fille de Cormint semble bel et bien avoir tapé dans l’oeil de l’ancien cavalier d’Hickstead.

Equitation La FFE et les cavaliers poursuivent leur mobilisation 15/05/2020 À 17:01

Enfin, la dernière monture qui rejoindra les écuries de Torrey Pines a plus d’expériences que ses compères. En effet, Delicalato vh Marienshof est un hongre de douze ans qui a déjà couru des épreuves à 1,55m. Arrivé sans expérience chez la Suédoise Sofia Westborg, la fils de Caleto Z avait rapidement gravi les échelons. Eric Lamaze espère que ce cheval pourra rapidement monter dans les niveaux, après avoir débuté sur de plus petites épreuves.

Alors qu’il se bat contre un cancer depuis de nombreux mois, Eric Lamaze semble aborder son avenir sportif plus ou moins sereinement. S’il avait un temps annoncé que les Jeux olympiques de Tokyo seraient sa dernière grande échéance, le Canadien semble désormais bien équipé pour continuer à briller dans son sport pendant quelques années.

Equitation Un nouveau partenariat confirmé pour le LGCT et la GCL 15/05/2020 À 15:45