Eric Lamaze et Hickstead distingués par le Panthéon des sports du Canada

Eric Lamaze et son regretté Hickstead, champions olympiques de saut d'obstacles en 2008 à Hong Kong, vont une fois de plus être distingués. Le Canadien et le bai brun vont en effet entrer au Panthéon des sports du Canada.

La liste des athlètes figurant au Panthéon des sports du Canada va prochainement s’allonger. Comme quatre cavaliers de saut d’obstacles avant lui, le dernier en date étant l’incontournable Ian Millar, Eric Lamaze va faire son entrée dans ce groupe qui reconnaît les athlètes et les entraineurs ayant incarné les valeurs de l’Olympisme sous les couleurs du Canada. Le cavalier de saut d’obstacles de cinquante-deux ans, qui se bat depuis plusieurs années contre une tumeur au cerveau, sera distingué avec son si cher Hickstead, disparu tragiquement sur la piste de Vérone en 2011. Le Panthéon des sports du Canada est formalisé par un musée fondé en 1955, à Calgary.

Eric Lamaze et Hickstead comptent un nombre impressionnant succès, le plus important restant leur razzia aux Jeux olympiques de Hong Kong, en 2008, dont ils sont revenus avec l’or individuel et l’argent par équipes. Le couple a aussi accroché une médaille de bronze individuelle aux Jeux équestres mondiaux de Lexington en 2010, où Hickstead le bai brun a été le meilleur cheval du championnat. La paire s’est par ailleurs distinguée aux Jeux panaméricains de 2007, ainsi qu’en remportant les prestigieux Grands Prix CSI 5* de Calgary en 2007 et 2011, Genève en 2008, Aix-la-Chapelle en 2010, La Baule en 2011, et Rome en 2011.

“C’est un honneur pour moi et Hickstead d’être reconnus pour nos réussites par le Temple de la renommée olympique du Canada. Je suis particulièrement heureux pour Hickstead. Dans notre sport, il faut deux athlètes, un humain et un cheval, évoluant ensemble, et avec Hickstead j’avais trouvé un véritable partenaire. C’est merveilleux que ses exploits soient reconnus à leur hauteur. Ensemble, nous étions fiers de représenter le Canada sur la scène internationale”, a réagi Eric Lamaze. L’athlète va également recevoir l’ordre du Mérite sportif, la plus haute distinction sportive du Canada.

