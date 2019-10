Éric Lamaze s’équipe en vue des Jeux olympiques de Tokyo

Éric Lamaze l’a confié à GRANDPRIX, il compte bien se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain avec une ambition de médaille. S’il peut déjà compter sur de bons chevaux à l’instar de Coco Bongo ou Chacco Kid, le Canadien compte bien mettre toutes les chances de son côté, et vient pour ce faire d’intégrer un nouveau cheval à ses écuries. Idalville d’Esprit a rejoint Écaussinnes, la nouvelle base européenne des écuries de commerce Torrey Pines d’Éric Lamaze. La vente a pu être conclue grâce à l’intermédiaire du Suisse Gian-Battista Lutta.

“C’est un cheval extrêmement respectueux, et qui sera frais pour courir des Grands Prix internationaux. Tokyo pourrait être ma dernière apparition en compétition et j’ai bien l’intention de toucher les sommets”, a déclaré Éric Lamaze dans un communiqué.



Formé en Suisse, Idalville d’Esprit est un fils de Carabas vd Wateringhoeve avec une mère par Nabab de Rêve. Acheté par Chris et Thea Stinnett, à la tête des écuries Heathman Farm, le hongre de onze ans a notamment été monté par la jeune Aurélie Rytz, avec lequel il était sélectionné pour les championnats d’Europe Longines de Fontainebleau, en juillet 2018. Il y a quelques mois, le bai brun était passé sous la selle d’Alain Jufer (tous deux en photo). Septième du Grand Prix CSI 5* d’Ascona en juillet, Idalville d’Esprit s’était ensuite classé huitième du rendez-vous majeur du CSI 3* de Verbier.