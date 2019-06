Estoril accueille le Longines Global Champions Tour

Pour la treizième année consécutive, le CSI 5* Longines Global Champions Tour s’installe à l’hippodrome Manuel Possolo, afin de recevoir les meilleurs cavaliers mondiaux venus pour défendre leur place dans le circuit. La compétition débute avec une épreuve cotée à 1,45m qui aura lieu dès jeudi à dix-huit heures, avant la première étape du week-end comptant pour la Global Champions League. Le clou du spectacle aura lieu samedi en début de soirée, lors du Grand Prix, à hauteur d’1,60m.

Nicola Philippaerts avait remporté le Grand Prix de cette même étape l’année dernière, aux rênes de Harley vd Bisschop. Au terme d’un barrage à huit, il avait signé le double sans-faute le plus rapide, devant son compatriote belge Gregory Wathelet. La dernière place du podium avait pris les couleurs espagnoles, grâce à Eduardo Alvarez Aznar et son Rokfeller de Pleville Bois Margot.

Julien Epaillard et Virtuose Champeix, seul couple français au barrage, n’avaient pas trouvé la clé de ce deuxième tour, comptabilisant vingt-deux points au total.

Cette année, le Tricolore pourra peut-être affronter le Grand Prix aux côtés de ses coéquipiers. Oliver Robert, champion de France en titre, a choisi de ne pas défendre son titre à Fontainebleau afin de faire le déplacement jusqu’au Portugal. Il sera accompagné de Roger-Yves Bost, mais aussi Kevin Staut, tous bien déterminés à découdre de cette compétition.

Mais la concurrence sera rude ! La Belgique s’apprête elle aussi à venir en masse avec ses plus grands pilotes : Niels Bruynseels, Pieter Devos, Wilm Vermeir et le tenant du titre Gregory Wathelet. Ils auront affaire au troisième meilleur cavalier au classement mondial Martin Fuchs, mais aussi aux très bons pilotes Irlandais Bertram Allen et Denis Lynch.