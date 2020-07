Fair Light van’t Heike de retour en compétition

L’Italien Alberto Zorzi peut à nouveau compter sur sa jument de tête Fair Light van’t Heike en compétition. Après presque deux ans d’absence, l’alezane a concouru le week-end dernier lors du CSI 1* d’Opglabbeek, en Belgique.

Fair Light van’t Heike a retrouvé le chemin des concours, toujours associée à Alberto Zorzi. À quinze ans, elle était engagée dans le CSI 1* d’Opglabbeek le week-end passé. En Belgique, cette fille de Vigo d’Arsouilles, champion du monde avec Philippe Le Jeune en 2010 et dont elle a hérité de la robe alezane, s’est alignée sur deux épreuves. Sur des barres à 1,20m et 1,30m, Fair Light a signé une très bonne reprise, avec deux parcours sans pénalité. Sa dernière apparition en concours remontait au CSI 5* de Valkenswaard, en août 2018. Avec l’Italien, elle avait prix la sixième place du Grand Prix, avec une faute au barrage.



Après un peu plus de deux saisons sous la selle de l’Australienne Edwina Tops-Alexander, l’alezane est associée juillet 2015 à Alberto Zorzi, cavalier des écuries Tops. Ensemble, ils ont connu de nombreux succès. En juillet 2018, ils se sont imposés à Berlin, dans le Grand Prix du Longines Global Champions Tour, avec plus d’une seconde d’avance au barrage sur leur plus proche concurrent, l’Allemand Christian Ahlmann avec Clintrexo Z. Le couple compte également trois autres victoires en Grands Prix, en septembre 2015 dans le CSI 2* de Bonheiden, en avril 2016 lors du CSI 3* d’Eschweiler puis quelques mois plus tard à Oslo, dans le cadre du circuit Coupe du monde Longines. Fin 2016, ils ont également pris la deuxième place de l’étape espagnole de La Corogne.



Très performant sur le circuit du Longines Global Champions Tour, le couple a signé de nombreuses places d’honneur en plus de leur victoire en terre berlinoise: deuxième à Miami et Monaco en 2018, troisième en 2016 à Rome et Valkenswaard et en 2017 à Shanghai, sixième à Doha en 2017 et Valkenswaard et Berlin en 2018…



Avec son pilote, Fair Light van’t Heike a également représenté la Squadra Azzura à l’occasion de la Coupe des nations de Rome en mai 2017. À domicile, les Italiens l’avaient emporté, bien aidés par Alberto et son alezane qui ont signé l’un des deux seuls doubles sans-faute – le second étant réalisé par les métronomes suisses Steve Guerdat et Bianca.

