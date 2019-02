Félicie Bertrand s’adjuge son premier Grand Prix CSI 5* à Bordeaux

Après une Coupe du monde Longines relativement difficile la veille pour les Bleus, le Grand Prix dominical du CSI 5*-W de Bordeaux s’est conclu avec une Marseillaise dimanche après-midi. En effet, Félicie Bertrand et sa singulière Sultane des Ibis ont réussi à s’imposer lors du barrage grâce notamment à un rythme particulièrement soutenu tout au long du parcours et à la force de frappe de la minuscule jument.

Pourtant, la tricolore n’était pas la favorite de cette épreuve. En effet, neuf concurrents ont réussi à se qualifier pour le barrage et parmi lesquels des cavaliers avec davantage d’expérience à ce niveau tels que Ludger Berbaum ou encore Bertram Allen. Trois autres français ont également réussi à se qualifier : Nicolas Deseuzes, Guillaume Foutrier et Simon Delestre.



Au début du barrage, plusieurs cavaliers ont décidé d’effectuer des parcours relativement prudents à l’image de Nicolas Deseuzes en selle sur Uloa du Trèfle, ou encore, de Ludger Beerbaum et Cool Feeling, qui ont terminé respectivement à la sixième et cinquième place. Guillaume Foutrier a quant à lui imposé un rythme plus soutenu, ce qui lui a finalement permis de prendre la quatrième place du Grand Prix avec Valdocco des Caps.

Par la suite, Bertram Allen et GK Casper ont su imprimer un train encore supérieur à celui du Tricolore. Par conséquent, l’Irlandais a pris les commandes de l’épreuve. Est ensuite venu le tour de Félicie Bertrand, véritable outsider de ce barrage. La fille de Quidam de Revel au style inimitable a volé au-dessus des obstacles à une vitesse folle. Le couple s’est ainsi facilement imposé.

Très en forme à Bordeaux, le complétiste Michael Jung a voulu tenter une option afin de battre leur temps, mais celle-ci lui a malheureusement couté une barre sur Fischer Chelsea. L’Allemand a donc fini à la septième place. Seul Simon Delestre pouvait vaincre ses compatriotes. Mais malgré la qualité de Chesall Zimequest, le Lorrain n’a pas pu rattraper la Normande, et a obtenu une jolie troisième place.