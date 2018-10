Fin de collaboration entre le haras de Clarbec et Nicolas Delmotte

Geneviève Mégret et Nicolas Delmotte ont mis avant-hier un terme à leur collaboration qui aura duré quelques mois seulement. Vagabond de la Pomme, Urano de Cartigny et Ilena de Mariposa ne concourront plus sous la selle du cavalier normand Nicolas Delmotte, qui était des Jeux équestres mondiaux de Tryon il y a trois semaines.

Les trois chevaux confiés par le haras de Clarbec ont donc quitté les écuries du cavalier tricolore pour retourner chez leur propriétaire. Geneviève Mégret souhaitait en effet avoir ses chevaux à proximité, alors qu’ils étaient à plus de 300 kilomètres de ses écuries. “Les écuries de Nicolas sont trop loin de moi”, a avoué la propriétaire. “Ils se sont très bien occupés des chevaux mais on est content de les avoir de nouveau dans la cour. […] J’avais sous-estimé l’éloignement. Ce n’est absolument pas une question d’argent ; justement comme être propriétaire de chevaux ne rapporte pas d’argent autant profiter des chevaux au maximum.” Geneviève Mégret assure que les rapports avec Nicolas Delmotte restent très bons et que celui-ci a parfaitement compris sa décision.

Si rien n’est encore sûr, cette dernière souhaiterait peut-être ses trois chevaux à Félicie Bertand, avec qui une collaboration est déjà en place depuis quelques années. La cavalière normande évolue déjà avec plusieurs chevaux du haras de Clarbec, dont la prestigieuse Flora de Mariposa, championne olympique par équipes il y a quatre ans à Rio.

“Cela nous permet de travailler ensemble avec proximité puisque les chevaux sont installés chez nous et que Félicie vient les monter ici”, a expliqué Geneviève Mégret. “Pour l’instant, les résultats sont là avec les chevaux que nous lui avions déjà confiés. Au final, on a envie de vivre cela de près.”