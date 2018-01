Forlap s’en est allé

Endormi hier à la suite d’une convalescence qui ne s’est pas passée comme prévu, Forlap a marqué le monde du saut d’obstacle dès son plus jeune âge et personne n’aurait remis en doute ses capacités époustouflantes. Ce fils de Querlybet Hero a débarqué dans les écuries de Grégory Wathelet à sept ans l’âge auquel il a fait montre de son talent en remportant le championnat national des chevaux de sept ans. Le hongre s’est rapidement illustré sous la selle du Belge en lui offrant, l’année suivante, le titre de champion de Belgique. Le couple a par la suite survolé le Grand Prix CSI 5* de La Corogne. Il n’en fallut pas plus pour convaincre de son talent l’Ukrainien Alexander Onyschenko qui en a ainsi fait l’acquisition en 2014.

Sous couleurs ukrainiennes, Forlap a alors changé de pilote à plusieurs reprises à l’instar de Daniel Deusser, Cassio Rivetti et, plus récemment, l’une des révélations de l’année 2017, la jeune Laura Klaphake. Finalement racheté par Judith Gölkel, le BWP a retrouvé les écuries de Grégory Wathelet en décembre 2016. Les deux champions n’ont alors pas tardé pas à glaner de nouveaux résultats. Neuvième dans la Coupe du monde Longines de Bordeaux en février, septième de la finale du circuit à Omaha, les deux compères ont encore terminé l’année 2017 avec quatrième du Grand Prix d’Oslo.

Début décembre, le crack s’est malheureusement fracturé un antérieur alors qu’il était longé dans les écuries e son cavalier. Un accident qui a aussitôt signé la fin de sa carrière sportive. Pris en charge par les vétérinaires et soigné avec la plus grande attention par son entourage, Forlap semblait bien se remettre et pouvoir aspirer à une paisible retraite anticipée, mais le sort en a décidé autrement.

Ces dernières semaines, l’état de santé du hongre de treize ans s’est dégradé, obligeant l’équipe vétérinaire, cavalier et propriétaire, à prendre une décision irrémédiable hier. “Là encore, tu t’es battu comme jamais. Malheureusement ce dernier combat, tu n’as pu le gagner”, regrette son cavalier Grégory Wathelet. “Aujourd’hui je suis tellement peiné et souffrant de ton départ que je dois encore réaliser que tu ne seras plus là. J’ai l’impression d’avoir perdu mon meilleur ami ou même un membre de ma famille ! Je te souhaite bon vent dans ta prochaine vie… Merci pour tout ce que tu m’as offert. Forlap, je t’aime vraiment fort… tu me manques déjà tellement. Tu étais et tu resteras toujours une exception pour toutes les personnes qui ont eu la chance de te rencontrer…”