Gain Line quitte déjà les écuries de Pénélope Leprevost

Début février, Pénélope Leprevost et le haras de Clarbec de Geneviève et Dominique Mégret annonçaient la fin de leur partenariat, après plus de sept ans de collaboration. Cet automne, c’est au bout de cinq mois seulement que la Normande doit à nouveau se séparer de ses montures, alors qu’Oleksandr Onyschchenko a décidé de lui retirer Gain Line et Valdelamadre Clooney, qui ont quitté Lécaude, dans le Calvados, pour rejoindre la Belgique. Selon le site Studforlife, c’est au total quatre montures du milliardaire ukrainien qui ont été installés dans les écuries de la cavalière belge Gudrun Patteet.

Gain Line ne devrait pas retourner sur les pistes de concours avant l’année prochain, afin de profiter d’un peu de repos. Sous la selle de Pénélope Leprevost, le Hanovrien de 12 ans avait notamment remporté en juillet le Grand Prix du CSI 5* d’Ascona, en Suisse, seulement deux mois après le début de leur partenariat. Il était auparavant monté par un autre champion français, Simon Delestre. Celui-ci avait d’ailleurs regretté que l’ancien président de la fédération ukrainienne puisse « régulièrement changer d’avis et vite s’emballer ». Quant à Valdelamadre Clooney, Cheval de sport espagnol de 10 ans, il n’était apparu que deux fois aux rênes de la championne olympique par équipes en compétition.