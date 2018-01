Gazelle, le cheval de saut d’obstacles le plus riche de 2017

Si Kent Farrington est numéro un mondial, il le doit aussi à sa talentueuse jument, Gazelle. Cette fille de Kashmir van Schuttershof, auteure de six victoires en Grand Prix cette année, a dépassé le million d’euros de gain puisqu’elle a engrangé 1 026 435 euros. Valence, Calgary, Wellington, Madrid, Tyron ou encore Genève en décembre, aucun de ces prestigieux concours n’ont résisté à la BWP. Cette dernière épreuve genevoise a par ailleurs permis au couple d’empocher près de 340 000 euros, soit un tiers de la somme totale gagnée par la baie de douze ans.

C’est un autre vainqueur de Calgary – le Grand Prix le plus richement doté du monde – qui s’empare de la deuxième place du classement. Piloté par l’allemand Philipp Weishaupt, L.B. Convall affiche une cagnotte à 807 648 euros, dont plus de 660 000 obtenus à la suite de sa victoire au Canada. Les 710 244 euros de gains de Fit For Fun 13 lui permettent quant à elle de monter sur la troisième marche du podium des chevaux les plus riches de 2017. L’alezane par For Pleasure évoluant sous la selle de Luciana Diniz, ne peut se targuer d’aucune victoire en Grand Prix cette année, mais elle a tout de même performé à Calgary et a affiché d’excellents classements à Sopot, Aix-la-Chapelle et Rotterdam.

HH Azur, prend la quatrième place (710 244 euros) en remportant notamment la finale Coupe du monde d’Omaha et en finissant troisième du Grand Prix CSIO 5* de Calgary en septembre. La gagnante de cette dernière échéance, Coree (594 140 euros), monture de Grégory Wathelet, la talonne au classement. Sous la selle du canadien Eric Lamaze, Fine Lady 5 se classe sixième, suivie de près par le régulier Don VHP Z, premier cheval médaillé en 2017 du classement.

Coté tricolore, le seul représentant figurant dans le top vingt n’est autre que Hermès Ryan des Hayettes. Douzième, l’époustouflant petit alezan de Simon Delestre a réalisé une belle fin de saison qui lui a permis d’engranger 472 186 euros. Deuxième cheval français, Rêveur de Hurtebise*HDC pointe au vingt-neuvième rang. Il fait mieux que l’étalon de Pénélope Leprevost, Vagabond de la Pomme, cinquante-et-unième. Il faut descendre encore pour retrouver les deux destriers de Roger-Yves Bost : Pégase du Murier (53ème) et Sydney Une Prince (56ème).