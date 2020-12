Une carrière se termine pour en commencer une autre. Giovani de la Pomme (BWP, Shindler de Muze x Narcotique de Muze) en a terminé avec les terrains de concours. Le Groupement France Élevage (GFE) a annoncé dans un communiqué de presse l’arrivée de trois nouveaux étalons dans son cheptel de reproducteurs : Stakkatol, Chaccgrano et Giovani de la Pomme. Comme annoncé dans le communiqué, le bel étalon bai ne participera plus à des compétitions et a rejoint le haras de Coquerie pour se consacrer à la reproduction.

Fils de la célébrissime Narcotique de Muze, performante au plus haut niveau avec le champion olympique français Pierre Durand, et de Schindler de Muze, le bai est né en 2014 au haras de la Pomme chez Geert Bartsoen. Passé sous la selle du Français Tony Hanquinquant pour efectuer sa formation, il est ensuite passé entre les mains de la jeune Maëlle Martin et a fait quelques apparitions avec son entraîneur de l’époque, Hervé Godignon. Avec l’étalon, la cavalière a vu les portes du haut niveau s’ouvrir et a pu participer à ses premiers CSI 5*. L’amazone a d’ailleurs fait ses débuts en Coupes des nations à ses côtés, et a notamment remporté le Grand Prix 3* de Saint-Lô en 2016 et terminé deuxième d’une très belle épreuve à barrage au CSI 5*-W de Stuttgart la même année. Le couple a également défendu le drapeau tricolore la même année lors de la Coupe des nations de Lummen, en Belgique, dont ils sont sortis avec un sans-faute et un parcours à douze points, participant à la deuxième place de la France.