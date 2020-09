Trente-cinq couples ont pris part au Grand Prix à 1,60m du Longines Global Champions Tour (LGCT) samedi soir. Tous les regards étaient tournés vers les vainqueurs du Grand Prix LGCT de Valkenswaard de l’année dernière, le Néerlandais Maikel van der Vleuten en selle sur Dana Blue. Malheureusement, une faute sur l’avant-dernier oxer les a privés de barrage. Ils ont finalement été douze à en découdre lors du barrage et le Belge Grégory Wathelet s’est imposé aux rênes de son l’étalon gris Nevados S.

“Je suis très heureux et mon cheval a sauté de manière incroyable. Je savais que mes concurrents au barrage seraient très rapides alors j’ai pris des risques et Nevados a joué le jeu. Je savais que mon cheval est assez rapide et que je peux prendre des risques lors des virages à gauche. C’était ma journée aujourd’hui”, a expliqué le Belge à l’issue de sa victoire.