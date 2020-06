Ce jeudi 18 juin a eu lieu la première journée de compétition au Hubside Jumping, le premier CSI 4* d’Europe post déconfinement à Grimaud, dans le Var. Une reprise à huis clos qui accueille l’élite mondiale des cavaliers, et a vu l’Italien Filippo Bologni s’imposer dans les deux épreuves du jour.

Le déconfinement étant bien entamé, la saison de compétitions a pu reprendre ses droits en Europe, avec le lancement de la première semaine de concours sur les terrains varois du Hubside Jumping. Deux épreuves labélisées 4* étaient au programme du jour hier. Le jeune Filippo Marco Bologni semble se plaire sous le soleil le sud de la France puisqu’il s’est imposé par deux fois.

La première épreuve, au chronomètre et cotée à 1,45m, regroupait quarante-et-un couples. Au jeu de la vitesse, l’Italien et Quidich de la Chavee ont été les plus forts, devançant de vingt-et-un dixièmes le Français Nicolas Delmotte associé à Ilex VP, qui signait son retour au plus haut niveau après avoir été arrêté pour blessure depuis mai 2019. La troisième place est revenue à l’Irlandais Mark McAuley et l’expérimenté Miebello.

“Je suis très heureux d’être de retour sur une compétition, d’autant plus avec cette victoire dans la première épreuve du CSI 4* de l’Hubside Jumping. Quidich est vraiment le cheval le plus expérimenté de mon piquet : un cheval français pour une victoire italienne (rires) ! C’est un cheval exceptionnel, avec lequel j’ai déjà remporté de belles épreuves en CSI 5*, comme au CSIO de Rome ou à la Coupe du monde de Vérone. Il est toujours très rapide et était donc parfait pour cette épreuve. J’espère que ce n’est que le début des victoires ce week-end ! Durant le confinement, j’ai beaucoup monté les jeunes chevaux. Ça peut paraître étrange, mais cette période a été intéressante : nous pouvions pour prendre le temps. Jamais nous n’avons l’opportunité d’être à la maison aussi longtemps ! Mais il ne fallait pas que ça dure davantage. Je pense que les chevaux sont prêts à reprendre également le chemin des concours. Mais pour eux également, cette période est inédite : jamais ils ne sont restés à la maison pendant trois mois. Donc nous verrons comment se passe la reprise, les prévisions sont impossibles, mais la première réponse de Quidich, aujourd’hui me plaît bien ! (rires)”, a commenté l’homme du jour après sa première victoire.

Une victoire en appelant une autre, Filippo Bologni s’impose également dans l’épreuve suivante, bouclant son parcours en 32”92 sur des barres à 1,40m. Mark McAuley s’est à nouveau invité sur le podium, cette fois-ci à la deuxième place sur Velina de Farjonniere. Le jeune Français Edward Levy et Starlette de la Roque se sont adjugé la troisième place.

L’ensemble des épreuves du week-end pourra être suivi en direct sur https://grandprix.tv/fr. Le tracé des parcours revient à l’Italien Andrea Colombo. En plus du 4*, des CSI 1* et 2* sont organisés, pour une dotation globale de près de 290 000 euros, dont 100 000 euros dans le Grand Prix dominical du CSI 4*.

