Gudrun Patteet inaugure le Longines Masters de Lausanne

Pour la saison 2019, les Longines Masters ont pris la route d’une nouvelle destination, avec l’ajout de Lausanne à la liste des trois étapes déjà existantes, celles de Paris, New York et Hong Kong. Le week-end dernier en Suisse, les femmes ont été au rendez-vous. Aux rênes de l’énergique Sea Coast Pebbles Z, la Belge Gudrun Patteet a en effet survolé le parcours imaginé par Gregory Bodo avant de boucler un barrage en 37“78, plus rapide de soixante-sept centièmes que son adversaire italienne Giulia Martinengo Marquet et son hongre de dix ans Elzas. Coup de chapeau pour les deux seules amazones qualifiées au barrage qui ont pris le dessus sur le Belge Nicola Philippaerts et sa jeune jument de neuf ans Katanga v/h Dingeshof. Un duo qui n’a pas non plus démérité en réalisant un double sans-faute suffisamment rapide pour devancer les trois Suisses Paul Estermann, Walter Gabathuler et Niklaus Rutshi, respectivement sur Lord Pepsi, Silver Surfer et Cardano CH. Ce dernier place de grands espoirs dans son excellent Cardano CH, un hongre en devenir qui il avait déjà fait ses preuves dans la Coupe des nations de La Baule en signant un double sans-faute.



Côté français, Pierre-Alain Mortier et Philipe Rozier se sont bien battus. Le premier est parvenu à accéder au barrage avec Just Do It R, mais une faute l’a rétrogradé à la septième place, signant l’une des plus belles performances de sa jeune carrière. Le champion olympique par équipes de Rio de Janeiro a quant à lui été impeccable sur les barres avec un Rahotep de Toscane bondissant, mais s’est toutefois laissé piéger par le temps imparti. C’est une huitième place pour le duo venu de Bois-le-Roi, qui entend bien s’illustrer du côté des championnats d’Europe Longines de Rotterdam, en août.

De leur côté, les six autres Français n’ont pas réussi à venir à bout du parcours sans commettre de faute. Pénélope Leprevost qui était accompagné du jeune fils de Diamant de Semilly, Andiamo Semilly, a écopé d’une faute sur les barres. Beau comportement pour son bai qui participait pour la toute première fois à ce niveau d’épreuve. Pour sa part, sa compatriote Alexandra Paillot a connu deux fautes de son alezan Polias de Blondel. Ayant connus meilleur jour, les cavaliers de l’équipe de France que sont Simon Delestre et Thierry Rozier ont été contraint d’abandonner après quelques fautes de leurs montures Hermes Ryan et Venezia d’Écaussinnes.