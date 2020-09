La Marseillaise a conclu hier deux semaines de sport au stade équestre du Grand Parquet de Fontainebleau, en l’honneur de Guillaume Foutrier et sa jument Fairness Hero Z. En effet, après un CSIO Jeunes du 27 au 30 août, le Fontainebleau Classic Summer Tour 2 a notamment accueilli un CSI 2* le week-end passé. Point d’orgue de la compétition, le Grand Prix à 1,45m s’est tenu sur la piste désormais en sable du Petit Parquet.

Le chef de piste Cédric Longis a proposé aux soixante-dix participants un parcours corsé lors duquel seuls huit paires ont su trouver le chemin du sans-faute et se qualifier pour le barrage. Si la palanque, placée en numéro 9, et l’oxer sur bidet qui la suivait ont engendré de nombreuses fautes, la rivière placée un peu plus tôt, en numéro 6, aura également privé certains couples du parcours parfait. Cinq duos se sont vu refuser l’accès à la finale au chronomètre pour un point de temps dépassé, dont la Française Julia Segalot aux rênes de son Selle Français Atlanta de Roy.

Avec sa jument de onze ans, Fairness Hero Z, Guillaume Foutrier, qui s’entraîne à Orchies, dans le Nord, a signé le plus rapide des cinq double sans-faute, pour s’imposer à domicile. “Cédric Longis nous a proposé un parcours délicat aujourd’hui. Il fallait trouver l’équilibre, bien soigner les difficultés et être dans le temps imparti. Je suis très heureux de Fairness Hero Z, qui est complètement adaptée à ces épreuves. Elle a déjà gagné des Grand Prix 3* et elle est vraiment très respectueuse. Elle aime la vitesse et les enjeux! Elle se sent concernée répond toujours présente. La prochaine étape pour nous sera le CSI 2* de Kronenberg dans quinze jours”, a commenté le Tricolore à l’issue de sa victoire.

Le Nordiste a devancé un autre Guillaume, Batillat cette fois. Associé à Baby Love, âgé de quatorze ans, le cavalier a dû se contenter de la deuxième place pour trente-quatre centièmes de trop. “Le Grand Prix était assez dur, même si mon cheval a l’habitude de sauter les Grands Prix CSI 2*. Je ne peux pas lui reprocher grand-chose. Ce qui m’a coûté la victoire, ce sont les neuf foulées au lieu des huit entre les obstacles un et deux”, a-t-il analysé.

Avec son Curiano Van Maarle Z, le Belge Karel Cox a complété le podium. L’Algérie était représentée dans ce barrage et s’est adjugée la quatrième place grâce à Sofian Misraoui en selle sur Arlem Andalou, tandis que le Tricolore Youri Trotereau, cinquième, a signé le dernier double sans-faute avec Carina Eda. Quatre points pour l’Italien Giampiero Garofalo et Touche d’Espoire ainsi que pour Axel van Colen aux rênes de Be Mine d’Authuit. Dernier barragiste, Édouard Mathé a abandonné avec Alcazar Sitte.



