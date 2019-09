Hannah, l’ancienne championne de Steve Guerdat, désormais associée à Henrik von Eckermann

Alors qu’on l’imaginait renforcer durablement l’écurie déjà extraordinaire de Beezie Madden, Hannah n’aura évolué que deux petits mois en concours avec la fabuleuse championne américaine. En début d’après-midi, Henrik von Eckermann a publié sur son compte Instagram une vidéo de la jument baie en train de se rouler dans l’herbe d’un paddock de ses écuries, situées en Allemagne. Le Suédois, qui n’a pas manqué de remercier José Pablo Salgado, son propriétaire, devrait donc être le prochain pilote de la baie, désormais âgée de douze ans.

Née sous le nom de Happy d’Houtem chez Paul Coppens, en Belgique, Hannah, formée par le Néerlandais Rob de Bruijn et le Suédois Mariano Maggi a surtout brillé avec Steve Guerdat, qui l’avait montée de février 2017 à mars 2019. Associée au Suisse, le crack avait accompli une magnifique saison 2017, avec pas moins de trois victoires en Grands Prix, aux CSIO 5* de Lummen et Falsterbo puis au CSI 5*-W de Stuttgart. Cette année-là, ainsi qu’en 2018, le couple avait signé un fabuleux double sans-faute dans la Coupe des nations du CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle, considérée comme l’une des plus difficiles de la planète. Et on lui connaît encore une dizaine d’autres classements dans des épreuves à 1,60m, la hauteur olympique en saut d’obstacles.

Après une entame d’année 2019 en demi-teinte, la paire avait été séparée par le propriétaire de la jument. “Je m’y attendais un peu parce que je sentais bien qu’il n’était pas content depuis six à huit mois”, avait déclaré le Suisse, champion olympique et triple vainqueur de la finale de la Coupe du monde Longines dans les colonnes du magazine GRANDPRIX, en mai. “Il trouvait qu’elle ne disputait pas assez de grosses épreuves, ne gagnait pas assez et ne lui rapportait pas assez d’argent. Elle a quand même réussi une très bonne saison en 2018 (avec une dizaine de classements dans des épreuves cotées à 1,50 m et plus, ndlr). Hélas, après lui avoir offert une pause en fin d’année, j’ai eu la mauvaise idée de l’engager au CSI 5* de Treffen (disputé chez l’armurier et milliardaire autrichien Gaston Glock, ndlr). […] Après deux fautes dans cet affreux Grand Prix, j’ai préféré abandonner, mais elle a gardé une petite inquiétude, qui était encore perceptible au CSI 5*-W de Bordeaux… Pour autant, j’avais hâte de la relancer à l’extérieur. Elle se comporte très bien sur les grandes pistes en herbe, et je suis persuadé que nous serions repartis de l’avant. Mais j’ai commis une erreur de management, et son propriétaire a préféré l’envoyer ailleurs…”

Depuis, on avait revu Hannah sous la selle du Mexicain Juan José Zendejas Salgado à l’occasion de deux concours fin mai et début juin puis avec l’Américaine Beezie Madden, qui l’a montée à trois concours entre début juillet et début septembre. Désormais, c’est donc avec Henrik von Eckermann qu’elle devrait concourir. “Elle semble avoir déjà accepté sa nouvelle maison”, a commenté le Scandinave sur son compte Instagram. On suivra leurs premiers pas en compétition avec attention.