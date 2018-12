Hans Peter Minderhoud s’impose dans la Coupe du monde de Mechelen

Il avait remporté le Grand Prix vendredi. Ce samedi, il a non seulement battu son record personnel mais il s’est également imposé dans la reprise libre et dans la Coupe du monde de dressage, à Mechelen, en Belgique. Le tout grâce à une moyenne de 83,66 %. Il peut remercier son KWPN Glock’s Dream Boy N.O.P, qui a montré de grandes qualités malgré son peu d’expérience. Son cavalier, qui estimait l’avoir emmené trop tôt sur des Jeux équestres mondiaux, à Tryon en septembre, s’est cette fois-ci félicité de l’attitude de son protégé.



D’autant qu’il faisait face à une adversaire redoutable : l’Allemande Helen Langehanenberg, qui n’obtient avec son fidèle Damsey FRH que la deuxième place, avec une moyenne de 82,88 %. Elle devance la Portugaise Maria Caetao, aux rênes de son étalon lusitanien, Coroado, avec une note de 80,16 %.



Côté tricolore, ils étaient deux à avoir fait le déplacemen. Bertrand Liégard présentait Star Wars. Il quitte la Belgique avec deux neuvièmes place, comme à Genève, un peu plus tôt en décembre. Morgan Barbançon Mestre a quant à elle dépassé la barre symbolique des 70 %, de peu dans le Grand Prix où elle se classe sixième avec Sir Donnerhall II OLD, plus largement dans la RLM (76,285 %), dont elle finit septième.



Un hommage particulier a été rendu au hongre de 18 ans Tiamo, qui déroulait sa dernière reprise sous la selle de sa cavalière de longue date, la Belge Jorinde Verwimp.

