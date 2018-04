Harrie Smolders à quelques points du trône de numéro un mondial

La Fédération équestre internationale vient tout juste de publier le dernier classement mondial mensuel de saut d’obstacles. Comme depuis plusieurs mois, c’est toujours l’Américain Kent Farrington qui est en pole position. En convalescence à la suite d’une fracture à la jambe, l’Américain n’a toutefois pas pu concourir et marquer de points au classement mondial, ce qui a considérablement réduit son écart avec son adversaire direct, le Néerlandais Harrie Smolders. Troisième dans le Grand Prix CSI 5* de Bois-le-Duc grâce à Emerald, le Oranje n’est désormais plus qu’à cinq points du brassard Longines de meilleur cavalier au monde. Médaillé d’or aux championnats d’Europe Longines de Göteborg, Peder Fredricson complète ce trio de tête en ayant grimpé de deux rangs.

Alors qu’il y a peu Kevin Staut était le seul Tricolore dans le top dix de cette hiérarchie mondiale, il a ce mois-ci été rejoint dans le top cinq par Simon Delestre. Fort de sa victoire dans le Grand Prix CSI 5* de Paris, le Lorrain a en effet augmenté son compteur de points et se place juste derrière son compatriote, qui occupe la quatrième place.



Meilleur cavalier suédois de la ligue d’Europe de l’Ouest cet hiver, le Suédois Henrik von Eckermann est désormais sixième. Il devance Loreno de Luca et McLain Ward, auparavant troisième de ce classement. Le champion olympique suisse Steve Guerdat est neuvième, devant l’Italien Alberto Zorzi et le vainqueur du Grand Prix CSI 5* de Bois-le-Duc, Niels Bruynseels.

Pour les Tricolores, outre Kevin Staut et Simon Delestre, Roger-Yves Bost est vingt-deuxième tandis que Patrice Delaveau grimpe encore un peu, il est désormais trente-huitième. Il se place ainsi trois places avant le Normand Julien Epaillard. Pénélope Leprevost est désormais quarante-troisième.