Harrie Smolders termine 2017 par la Coupe du monde de Malines

C’est à 15h50 que le dernier Grand Prix 5* de l’année a lancé son coup d’envoi à Malines, en Belgique. Pour cette neuvième étape de Coupe du monde, le parcours proposé par Eddy Geysemans était l’un des plus gros de la saison. Pour preuve, ils n’ont été que sept à signer le sans-faute ! Parmi eux, aucun Belge n’a réussi à se qualifier pour le second tour au chronomètre, au grand dam de leurs supporters. Sur les quatre favoris, Grégory Wathelet a préféré abandonner, et Nicola Philippaerts, Jérome Guéry et Olivier Philippaerts ont péché sur le dernier obstacle… Grosse frayeur en revanche pour le multi-médaillé Ludger Beerbaum, qui a subi une très lourde chute de son cheval Chacon. L’Allemand se serait probablement blessé à l’épaule ou à la clavicule.

Kevin Staut, Simon Delestre et Julien Epaillard ayant tous les trois concédé quatre points, seul Roger-Yves Bost a pu représenter la France avec Sangria du Coty au barrage. La “fusée” de son surnom a cependant préféré assurer le double zéro avec sa jument, terminant cinquième. Harrie Smolders n’en a pas fait autant ! Le Néerlandais, ayant vécu la plus belle saison de sa carrière, a déroulé un magnifique barrage plein de fluidité sur son jeune Zinius, terminant en 38″19. Le Suédois Henrik von Eckermann a pris la deuxième place avec Mary Lou 194 pour six dixièmes de seconde de différence, suivi de l’Italien Lorenzo de Luca et Halifax van het Kluizebos, doubles sans-faute en 39″97.

Quant au classement général Coupe du monde, qui départagera les qualifiés pour la finale, le Français Kevin Staut s’est fait voler la tête par Henrik von Eckermann de quatre points. L’Australienne Edwina Tops-Alexander est troisième, devant Daniel Deusser et le champion olympique de Londres Steve Guerdat.