Hector van d’Abdijhoeve: d’un Irlandais à un autre

Le 17 janvier dernier, l’Irlandais Denis Lynch a annoncé le départ de ses écuries de son meilleur cheval actuel The Sinner. Quelques jours plus tard, son compatriote Cian O’Connor, propriétaire de Lukas 1054 par le biais de sa société Ronnoco Jump Ltd, a décidé de retirer le gris des écuries de Ludger Berbaum afin qu’il rejoigne celles de Denis Lynch. Peu de temps, l’Irlandais a toutefois regagné un cheval de Grand Prix CSI 5*, capable de prendre la relève de The Sinner, et ainsi renforcer les effectifs de l’équipe irlandaise, qui devra obtenir sa qualification olympique aux championnats d’Europe de Rotterdam cet été.

Hier, Denis Lynch a également indiqué la venue d’une autre recrue talentueuse dans ses écuries : l’explosif Hector van d’Abijhoeve. Ce fils de Cabrio van de Heffinck au style singulier a atteint le haut niveau avec Bertram Allen. Le public retient de lui son passage de postérieurs singulier et ses ruades. Après seulement quelques mois de collaboration avec son ancien pilote, le cheval terminait cinquième de leur premier Grand Prix CSI 5* en février 2016 à l’occasion du Longines Masters de Hong Kong. La même année, le couple s’est classé deux fois troisième lors des étapes du Longines Global Champions Tour à Estoril et Mexico, et a fini deuxième aux Longines Masters de Paris.

Avec tant de bons résultats, le couple avait été sélectionné par Rodrigo Pessoa, sélectionneur de l’Irlande, pour les championnats d’Europe de Göteborg en 2017. Malheureusement pour le jeune Bertram Allen, il est tombé du haut de son étalon lors de la première manche de la Coupe des nations ; ce qui n’a pas empêché l’Irlande de monter sur la première marche du podium.

Le cavalier a rendu hommage à son BWP, désormais ancienne monture, en ces termes. “Hector a été un cheval fantastique pour moi et m’a permis de connaitre beaucoup de succès. J’ai hâte de le voir prochainement avec Denis, et j’aimerais remercier Noel Delahunty et tous les gens qui ont participé à son succès”. Nul doute que Denis Lynch sera mettre à profit l’acquisition de ces deux talentueux étalons expérimentés en défendant au mieux les couleurs de son pays!